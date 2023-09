Grupa cudzoziemców uciekła po wypadku w Piotrkowie. Nowe informacje policji

W Piotrkowie Trybunalskim w czwartek doszło do wypadku z udziałem busa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że duża grupa pasażerów uciekła z miejsca zdarzenia. Policji udało się ich odnaleźć. Sprawdzana jest ich tożsamość. Lokalne media donoszą, że są to Syryjczycy.

Wypadek w Piotrkowie. Pasażerowie uciekli z busa, nowe informacje policji. Fot. Piotr Jedzura/REPORTER

O wypadku informuje m.in. portal ePiotrkow.pl. Jak czytamy, około godz. 7:00 doszło do wypadku na skrzyżowaniu ulic Sulejowskiej oraz Kleszcz. Zderzył się tam van oraz bus. Co dość niecodzienne pasażerowie busa uciekli z miejsca zdarzenia.

Wypadek w Piotrkowie. Pasażerowie uciekli z busa, to cudzoziemcy

Wkrótce policji udało się ich odnaleźć. – Na wysokości stacji Orlen na jezdni w kierunku Piotrkowa kierujący busem marki Peugeot jadąc od strony Sulejowa, w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności, najechał na tył toyoty znajdującej się na prawym skrajnym pasie – przekazała portalowi asp. sztab. Izabela Gajewska.

Policjantka dalej relacjonowała, że udało się odnaleźć 34 osoby, w tym ośmioro dzieci. – To obcokrajowcy. Został powołany zespół zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem starosty z udziałem miasta i w konsultacji z Urzędem Wojewódzkim. Zapewniana jest pomoc odnalezionym w zakresie medycznym. Zorganizowana jest żywność i odpowiednie warunki, w których przebywają – wyjaśniła funkcjonariuszka.

Służby sprawdzają teraz, kim są te osoby oraz jak znalazły się w Polsce. ePiotrkow.pl. dowiedział się nieoficjalnie, iż pasażerowie busa są obywatelami Syrii.

Trwa kryzys migracyjny. Niemcy wzmacniają kontrole na granicy z Polską

Warto tutaj przypomnieć, że przez Polskę do Europy przedostają się rzesze migrantów. Wielu z nich próbuje dostać się np. do Niemiec. I tylko w czwartek straż graniczna informowała, że ponad 30 osób z Afganistanu i Syrii chciała przejść do Polski przez granicę z Białorusią.

Z tego też względu w środę niemieckie władze ogłosiły, że już od tego tygodnia ich kraj wzmocni kontrole na granicy z Polską oraz z Czechami. Jest to również pokłosie tzw. afery wizowej.

– Chcemy zapobiegać działalności przemytniczej, a jednocześnie zapewnić, aby te kontrole miały jak najmniejszy wpływ na ruch graniczny – powiedziała ministerka spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Jak wskazała, granice zewnętrzne Unii Europejskiej potrzebują lepszej kontroli, w innym wypadku zasady Schengen będą zagrożone.

Następnie swoją decyzję przekazał prezes PiS. – Wydałem polecenie, by granica ze Słowacją i z Czechami została też poddana szczególnej kontroli i wzmocniona – oznajmił na konwencji w Pruszkowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Co również ważne, ostatnio lider PO Donald Tusk poinformował, że ma bezpośrednią wiedzę, iż "nasi sojusznicy z NATO dawali sygnały i są bardzo zaniepokojeni, że migranci z polskimi wizami są nawet na granicy meksykańsko-amerykańskiej".