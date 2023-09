– W ocenie naszych sojuszników z NATO co najmniej kilkaset osób podejrzewanych o terroryzm właśnie wjechało na polskich wizach do Europy. To jest prawda o PiS, o tym, jak traktują polski mundur – mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Otwocku.

Donald Tusk: Co najmniej kilkaset osób podejrzewanych o terroryzm właśnie wjechało na polskich wizach do Europy Fot. ANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER

Niepokojące słowa padły ze strony Donalda Tuska podczas poniedziałkowego wiecu w Otwocku na Mazowszu. Szef Platformy Obywatelskiej nawiązał do afery wizowej w rządzie PiS i nieprawidłowości przy wydawaniu dokumentów migrantom.

Podejrzani o terroryzm z polskimi wizami? Alarmujące słowa Tuska

– Nie dajcie się oszukać. Nie dajcie sobie wmówić, dzisiaj Kaczyński jeździ po Polsce i kłamie w żywe oczy, że nie ma afery wizowej, że to nawet nie jest aferka. Oni sami aresztowali jakichś gości z MSZ, wiceminister próbuje popełnić samobójstwo albo udaje, że popełnia samobójstwo. Policja i CBA pilnują go w szpitalu, żeby nie puścił pary z gęby, bo jakby powiedział prawdę, to wiadomo, co by się okazało – powiedział Tusk.

– My sami dostajemy od nich dokumenty, z których wynika, że chodzi o setki tysięcy migrantów wpuszczanych przez PiS, czasami za kasę. I oni jeżdżą teraz po Polsce i mówią, że to jest jakiś wymysł. Na końcu oczywiście zwalą na kogo? Na Tuska i na Niemców, że będą zamknięte nasze granice – dodał.

Tusk przekazał, że ma bezpośrednią wiedzę, iż "nasi sojusznicy z NATO dawali sygnały i są bardzo zaniepokojeni, że migranci z polskimi wizami są nawet na granicy meksykańsko-amerykańskiej.

– Na całym świecie można ich dzisiaj spotkać. Nasi sojusznicy zwracali już na to uwagę, że w ich ocenie co najmniej kilkaset osób podejrzewanych o terroryzm albo próby zamachów terrorystycznych właśnie wjechało na polskich wizach do Europy. To jest prawda o PiS, to jest prawda o tym, jak traktują polski mundur – stwierdził Donald Tusk.

Tusk ostro o Morawieckim

Poniedziałkowe spotkanie w Otwocku zorganizował Rafał Trzaskowski i nie był to przypadkowy wybór. Tydzień wcześniej w tym mieście spotkał się ze swoimi zwolennikami Mateusz Morawiecki, który straszył migrantami. W trakcie wiecu premiera do radiowozu siłą wciągnięta została posłanka KO Kinga Gajewska, która informowała wyborców o aferze wizowej.

– Kompletnie stracili kontrolę nad polską granicą i sprzedali nasze bezpieczeństwo za łapówki. Wpuścili 250 tys. migrantów z Azji i Afryki. Straszyli, a sami ich wpuścili – powiedziała w rozmowie z naTemat posłanka.

Podczas poniedziałkowego wystąpienia w Otwocku lider PO stwierdził ponadto, że Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło "domową wojenkę o mundur", podczas gdy polskie wizy były sprzedawane na targach pod konsulatami. – Jarosławie, żeby to do ciebie dotarło. Tutaj wszyscy są murem za mundurem, a nie za twoim garniturem – zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego.

– Nie szanuje polskiego munduru i polskiego wojska minister, który po popełnieniu strasznego błędu z rosyjską rakietą, obrzucił najcięższymi oskarżeniami polskich generałów – dodał.

Donald Tusk w ostrych słowach mówił też o Mateuszu Morawieckim. – Minister Błaszczak lubi się przebierać w te mundurki. Premier Morawiecki paraduje niczym podstarzały harcerz. Oni nie mają nic wspólnego z mundurami – mówił.

I dodał: – Oni nie są zdolni do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje. W sytuacji krytycznej zrzucają odpowiedzialność na polskiego oficera, polskiego generała. To tchórze, którzy nie mają nic wspólnego z kompetentnym, cywilnym nadzorem nad wojskiem.