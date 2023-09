M ateusz Morawiecki stwierdził w piątek rano, że Donald Tusk zrobi wszystko, by przejąć władzę. Następnie wykona wszelkie rozkazy, które dostanie z Brukseli oraz wszystko, co "będą kazać mu jego rzeczywiści mocodawcy z Berlina". Co więcej, uznał, że Tusk będzie próbował przepchnąć pakt, który zmusi Polskę do przyjmowania nielegalnych migrantów.





Morawiecki straszy planem Berlina ws. migrantów. "Tusk zrobi wszystko, żeby przejąć władzę"

Agnieszka Miastowska

