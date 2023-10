To tym PiS chce odpowiedzieć na Marsz Miliona Serc. "Obowiązek każdego, kto chce zwycięstwa"

Już o 12:00 ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc organizowany przez Donalda Tuska. Aby maksymalnie odwrócić uwagę od wielkiego wydarzenia opozycji Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzi partyjny zlot w "Spodku" w Katowicach. W wiecu PiS udział weźmie premier Mateusz Morawiecki czy prezes Jarosław Kaczyński.

O tym, że w chwili Marszu Miliona Serc swoją konwencję odbędzie Prawo i Sprawiedliwość poinformował sam prezes partii. W rozmowie z Onetem Jarosław Kaczyński przyznał, że zlot PiS w "Spodku" to niezwykle ważne i newralgiczne wydarzenie dla polityków obozu władzy, ale i dla wyborców.

– Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam, to jest obowiązek każdego, kto chce naprawdę naszego zwycięstwa. W Katowicach odbędzie się nasz konwencja – mówił Kaczyński.

– Tam musimy być. Po tej konwencji będzie jeszcze więcej siły, jeszcze więcej energii. I to w niedzielę, 15 października. W imieniny Jadwigi, bo akurat moja śp. mama była Jadwigą, otwieramy szampana i może nie tylko – dodał prezes.

Co takiego zaplanowano na katowicką konwencję? Według rzecznika rządu, nic specjalnego. Jak przyznał Piotr Mueller, PiS odkrył już wszystkie karty, tak więc żadna innowacyjna propozycja wyborcom nie będzie już przedstawiana.

– To już ostatnia prosta. My sprawy programowe już zaprezentowaliśmy, one będą tylko podsumowane. Natomiast jest to typowa konwencja mobilizacyjna dla naszych struktur, dla całej partii, naszych sympatyków w całej Polsce – mówił ostatnio na antenie TVP Piotr Mueller.

Partyjny zlot Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się w południe

Marsz Miliona Serc punkt 12.00 rusza przez Warszawę

Jak już informowaliśmy, Marsz Miliona Serc wyruszy spod ronda Romana Dmowskiego punktualnie o godzinie 12:00. Następnie wszyscy, którzy chcą otwarcie pokazać swoje poparcie dla opozycji, przejdą ulicą Marszałkowską, następnie Świętokrzyską oraz aleją Jana Pawła. Ostatni przystanek na trasie marszu to Rondo Radosława. Trasa, którą przejdą uczestnicy marszu, wyniesie w sumie 4 kilometry. d około godziny 9.00 do 19.00 metro i tramwaje będą kursowały częściej, a do obsługi linii będą skierowane dodatkowe pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Cała trasa marszu objęta jest monitoringiem miejskim. Zarówno na początku trasy przemarszu, jak i na końcu kolumny zgromadzenia będą karetki pogotowia, a na trasie patrole medyczne.