Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Północ poszukują mężczyzny podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej. W sieci opublikowano film z wizerunkiem sprawcy. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę ze zdjęć.

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Północ poszukują mężczyzny podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej. Fot. poznan.policja.gov.pl

Policja z Poznania opublikowała komunikat, w którym podała, że do zdarzenia doszło 22 września (piątek). Wtedy to mężczyzna ze zdjęcia miał doprowadzić małoletnią do czynności seksualnych. Sprawą zajmują się śledczy z Komisariatu Policji Poznań - Północ na polecenie Prokuratury Rejonowej Poznań - Stare Miasto.

Z powodu trudności z ustaleniem danych sprawcy policja na polecenie prokuratury udostępniła wizerunek mężczyzny.

Poznań. Dotykał małoletnią. Teraz ściga go policja

Do zdarzenia doszło ok. godziny 12:00 w parku Tadeusza Kasserna na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Tam do dziewczynki podszedł nieznany jej mężczyzna, chwycił ją i dotknął w miejsce intymne, wypowiadając przy tym słowa o charakterze seksualnym.

"Następnie sprawca oddalił się w kierunku bloku 13a na tym samym osiedlu i wsiadł do tramwaju. Policjanci zajmujący się sprawą zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu z wizerunkiem podejrzewanego" napisała w komunikacie prasowym mł. asp. Marta Mróz.

Policja podała także rysopis domniemanego sprawcy. Jest to mężczyzna w wieku około 40-50 lat, 165-175 cm wzrostu, normalnej budowy ciała, bez widocznych znaków szczególnych. W dniu zdarzenia ubrany był w szary t-shirt z czerwonym napisem BANE na piersi, czarne długie spodnie oraz czarne buty. Na głowie miał ciemną czapkę z daszkiem oraz posiadał ze sobą czarno-niebieski plecak.

Policjanci zaapelowali do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęć lub nagrania oraz do osób, które mogą posiadać istotne informacje pomocne w doprowadzeniu do ustalenia jego tożsamości o kontakt z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem pod numerem 47 77 146 67, dyżurnym jednostki 47 77 14611/17 lub numerem alarmowym 112.