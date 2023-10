"Cicho już byłyśmy" to nowy spot, który ma zachęcić kobiety do głosowania w wyborach parlamentarnych 15 października. W klipie pojawiają się krzywdzące i seksistowskie komentarze polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nam, kobietom w klipie przypomniano, że stanowimy 52 proc. społeczeństwa i to my jesteśmy w stanie na dobre zmienić Polskę.





"Cicho już byłyśmy!". Spot o wyborach kobiet niesie się lotem błyskawicy

Dominika Stanisławska

