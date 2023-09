Polaków zapytano w sondażu, czy wezmą udział w referendum. Odpowiedź była wymowna

W październiku poza wyborami do Sejmu i Senatu czekać nas będzie także referendum. Polacy w tej kwestii są mocno podzieleni, co pokazuje najnowszy sondaż IBRIS dla "Rzeczpospolitej". Jedynie 33,6 proc. ankietowanych "zdecydowanie" chce wziąć udział w głosowaniu referendalnym. Co jeszcze ujawniło najnowsze badanie?

Sondaż: Przeciwników referendum jest aż 50,4 proc. Fot. East News/ Tomasz Kudala/REPORTER

Zdaniem opozycji pomysł zorganizowania wyborów i referendum tego samego dnia ma "dopalić" kampanię wyborczą i zmobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości.

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", przeciwników referendum jest aż 50,4 proc. Spośród nich 39 proc. respondentów "zdecydowanie" nie chce brać udziału w głosowaniu, a "raczej nie" chce brać udziału 11,4 proc. 6,5 proc. ankietowanych jeszcze nie zdecydowało, czy weźmie udział w referendum.

W badaniu 43,1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że weźmie udział w plebiscycie 15 października. Wśród nich 33,6 proc. "zdecydowanie" chce zagłosować, a 9,5 proc. "raczej" zagłosuje.

Podział na tych, którzy chcą zagłosować i nie chcą, przebiega wzdłuż poparcia dla poszczególnych partii. Zdecydowana większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo aż 93 proc., deklaruje udział w referendum.

88 proc. popierających Koalicję Obywatelską i 92 proc. wyborców Lewicy nie chce brać udziału w tym głosowaniu. 52 proc. wyborców PSL-u jeszcze nie zdecydowało, czy weźmie w nim udział.

Dziennik, w odniesieniu do sondażu, zapytał polityków PiS, po co obozowi rządzącemu plebiscyt? W odpowiedzi działacze partyjni mówili, że "liczba chętnych do głosowania w referendum jest większa niż aktualne poparcie dla PiS".

Sondaże poparcia dla referendum 15 października

Wcześniej United Surveys przeprowadził sondaż dla WP, w którym zapytał Polaków, co sądzą o referendum. Zdaniem większości to "polityczna zagrywka", która ma na celu jedynie zysk wyborczy. Taką opinię wyraziło aż 52,2 proc. przebadanych. Spośród nich 83 proc. to wyborcy opozycji.

Z kolei 27,5 proc. ankietowanych uważa, że ogólnopolskie referendum w dniu wyborów jest potrzebne. To próba zebrania odpowiedzi na najważniejsze dla Polaków pytania. 70 proc. osób, które odpowiedziały w ten sposób to wyborcy Zjednoczonej Prawicy.

10,2 proc. respondentów nie ma zdania co do terminu plebiscytu, a według 10,1 proc. przebadanych zorganizowanie referendum w dniu wyborów do Sejmu i Senatu to neutralna propozycja.

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum. Wszystko 15 października

17 sierpnia Sejm przegłosował uchwałę w sprawie referendum. Oto wszystkie pytania, które pojawią się na karcie:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?