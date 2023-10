J ednym z antybohaterów głośnego filmu Sylwestra Wardęgi jest Michał Baron znany w sieci jako Boxdel. On również miał milczeć w sprawie Stuu, a także wysyłać obrzydliwe wiadomości do nieletniej dziewczyny. Federacja Fame MMA, której Boxdel jest współzałożycielem, postanowiła go wydalić ze swoich szeregów, a także napisała w tej sprawie oświadczenie.





Fame MMA pozbywa się jednego ze swoich szefów. Jest zamieszany w skandal z youtuberami

Bartosz Godziński

