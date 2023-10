Tusk ma szansę na utworzenie rządu. Duże kłopoty Kaczyńskiego w nowym sondażu

Wybory parlamentarne są już za nieco ponad tydzień. Tymczasem różnica w poparciu dla dwóch głównych partii politycznych, czyli PiS i KO jest bardzo niewielka. W przypadku najnowszego sondażu to opozycja ma szansę na utworzenie rządu, gdyż PiS nie ma większości nawet w sojuszu z Konfederacją.

Sondaż. Na ponad tydzień przed wyborami mała różnica między PiS i KO. Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

Sondaż: niewielka różnica między PiS i KO

Nowy sondaż wykonał United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Wynika z niego, że na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 32 proc. Polaków, a na Koalicję Obywatelską 28,2 proc.

Trzecia na podium jest Trzecia Droga z poparciem 11 procent. Na Lewicę głos chce oddać 10,2 proc. badanych, a na Konfederację – 10 proc. Reszta komitetów nie weszłaby do Sejmu.

Dla tych mediów mandaty przeliczył prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. PiS miałby 176 posłów, a KO 153. Potem jest Trzecia Droga z 48 politykami w Sejmie oraz Lewica z 42. 40 posłów miałaby Konfederacja. Jeden mandat otrzyma mniejszość niemiecka.

PiS nie ma szans na uzyskanie większości nawet z Konfederacją

To nie są dobre wiadomości dla partii Jarosława Kaczyńskiego. "Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mogą liczyć na 243 mandaty. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowałoby się na koalicję z Konfederacją, nie uzyskałoby większości, a jedynie 216 mandatów" – czytamy na stronie RMF FM. Badanie United Surveys dla RMF FM i "DGP" zostało przeprowadzone 2 października na próbie 1000 osób.

Tymczasem Polacy są już zmęczeni kampanią wyborczą. W sondażu UCE Research dla Onetu ankietowani zostali zapytani, o to, "czy obecna sytuacja, związana z kampanią wyborczą, wywołuje w panu/pani negatywne emocje (np. złość, lęk, strach, nienawiść)".

22,5 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 36,2 proc. "raczej tak". To daje wynik 58,7 proc. Z kolei 6,2 proc. zaznaczyło, że zdecydowanie nie odczuwa negatywnych emocji, a 21,6 proc. raczej nie odczuwa. To daje wynik 27,8 proc. przebadanych, którzy nie ma negatywnych odczuć w związku z prowadzoną kampanią.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28-29 września metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

W sondażu uwzględniono również preferencje wyborcze Polaków. 51,7 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości odczuwa negatywne emocje, a w przypadku Koalicji Obywatelskiej to aż 72,7 proc. wyborców. Wśród wyborców Lewicy aż 70 proc. z nich odczuwa negatywne emocje, wśród wyborców Trzeciej Drogi to 68,8 proc., a Konfederacji 52,7 proc.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędę się w niedzielę 15 października. Głos na wybranych kandydatów można oddać w lokalu wyborczym od 7:00 do 21:00. Wnioski o zaświadczenie do prawa oddania głosu w innym miejscu niż miejsce pobytu lub zamieszkania można składać do czwartku 12 października.