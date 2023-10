Madonna zaszła za skórę niektórym fanom. Wszystko przez bluzę... z podobizną papieża

Madonna stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio opublikowała na Instagramie kilka zdjęć, spośród których jedno szczególnie przyciągnęło uwagę internautów Przedstawia ono legendarną wokalistkę, która ma na sobie bluzę z wizerunkiem papieża Franciszka, który został zmodyfikowany. Nie wszyscy entuzjastycznie podeszli do tego pomysłu.

Madonna w bluzie z papieżem Franciszkiem. "Obrażasz nas katolików" Fot. Instagram.com / @madonna

Madonna znana z prowokowania, zadziwiania i inspirowania, kocha modę i skandale równie mocno, co muzyczne eksperymenty – niezależnie od tego, czy przynoszą one sukcesy. Sama jest żywą ikoną popkultury. Czasem wręcz trudno za nią nadążyć.

16 sierpnia artystka świętowała 65. urodziny. Choć ma za sobą cztery dekady w branży muzycznej, nic nie wskazuje na to, aby miała zwolnić tempo i udać się na emeryturę.

Mimo ostatnich doniesień dotyczących pogarszającego się stanu zdrowia królowej popu wszystko wskazuje na to, że Madonna jest z powrotem w formie. Aktualnie zbiera siły przed nadchodzącą trasą koncertową.

3 października gwiazda dodała na Instagram post, którym wywołała niemałe zamieszanie. Wszystko przez to, że na dwóch zdjęciach zapozowała w czarnej bluzie z podobizną papieża Franciszka.

Czerwony nadruk ze zwierzchnikiem Kościoła katolickiego zaskoczył jej fanów. Zwłaszcza tych, którzy są wierzący.

Na sutannie papieża widnieje napis "Madonna". Za nim widać zaś rave-owy tribal, który imituje rozpostarte skrzydła. Co ciekawe, piosenkarka kiedyś zwierzyła się, że chciałaby, aby papież przyodział T-shirt z jej podobizną.

Niektórzy internauci poczuli się dotknięci i nie powstrzymali się od skomentowania jej oryginalnego ubioru.

"Obrażasz nas katolików. Zostaw nas w spokoju"; "Papież to nie inspiracja na odzież tylko święta osoba. Powinni za to karać"; "Tyle lat minęło, a ty dalej swoje?"; "Jak tak można?" – reagowano.

Madonna kontra Kościół

Madonna, urodzona i wychowana w katolickiej rodzinie, często była w centrum uwagi ze względu na swój stosunek do religii i Kościoła katolickiego, co było wyraźnie widoczne zarówno w jej twórczości, jak i publicznych wypowiedziach.

Piosenkarka nieraz wykorzystywała symbolikę i ikonografię katolicką w swojej muzyce i teledyskach, co wielokrotnie prowokowało kontrowersje i bywało krytykowane przez przedstawicieli Kościoła.

Słynny przykład to teledysk do piosenki "Like a Prayer" z 1989 roku, który przedstawia wiele katolickich symboli, w tym krzyże płonące w ogniu. Spotkało się to z silną krytyką ze strony różnych grup religijnych i doprowadziło do reakcji ze strony Watykanu.

Papież Jan Paweł II krytykował Madonnę za wykorzystywanie i manipulowanie religijną symboliką. Podobnie papież Benedykt XVI także nie był entuzjastą twórczości wokalistki.

Przypomnijmy, że swego czasu Madonna publicznie wyraziła swoje poparcie dla papieża Franciszka, który jest postrzegany jako postać bardziej progresywna i otwarta na dialog niż jego poprzednicy. Artystka pochwaliła papieża za jego podejście do homoseksualizmu i bardziej współczujące i miłosierne podejście do różnych kwestii społecznych.