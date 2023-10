To będzie pogodowy szok. Nadciąga drastyczne ochłodzenie, deszcz i silny wiatr

Prognozy pogody mówi jasno – jesień w Polsce zaczyna się na dobre. Nadchodzi drastyczne ochłodzenie, silne porywy wiatru oraz opady deszczu, które z dnia na dzień będą przybierać na sile. IMGW wydało także ostrzeżenia meteorologiczne. Ocieplenia możemy spodziewać się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.

Pogoda. Idzie drastyczne ochłodzenie, deszcz i silny wiatr. Fot. Piotr Kamionka / Reporter / East News

Pogoda . Idzie drastyczne ochłodzenie, deszcz i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższy tydzień. To już koniec upalnej pogody. Jesień rozgościła się u nas na dobre.

"Pogoda będzie zmienna, ale już jesienna. Kolejne niże ściągną do Polski chłodne powietrze polarne morskie, ale w połowie przyszłego tygodnia możliwe jest ocieplenie. Zwykle będzie deszczowo, szczególnie w północnej połowie kraju, oraz wietrznie" – czytamy.

Już w piątek wystąpią słabe opady deszczu, które w następnych dniach będą przybierać na sile. Przed weekendem zacznie także spadać temperatura. Maksymalne pomiary w ciągu dnia wyniosą od 14 do 19 stopni Celsjusza. Do tego dochodzą silne porywy wiatru o prędkości od 60 do 70 km/h.

W sobotę w ciągu dnia zaskoczą nas opady deszczu. Chłodny front atmosferyczny będzie przesuwał się z północy do centrum Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza do 20 stopni na południu. Do tego dochodzą porywy wiatru o prędkości od 65 do 80 km/h.

W środku nocy należy spodziewać się silnych porywów wiatru o prędkości od 60 do 70 km/h. Ostrzeżenia dotyczą też opadów deszczu, przede wszystkim w południowej części kraju.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10 stopni na południu i nad morzem.

W niedzielę zaś należy przygotować się na wyraźne ochłodzenie. Choć aura się rozpogodzi, to dojdzie do wyraźnego ochłodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie już tylko od 8 do 13 stopni Celsjusza.

Od piątku do poniedziałku na północnych krańcach Polski obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia z powodu silnego wiatru. Jego porywy mogą tam osiągać prędkość nawet do 90 km/h.

Poniedziałek będzie nieco cieplejszy od weekendu. W ciągu dnia odczujemy od 10 do 13 stopni Celsjusza. Opady deszczu wystąpią tylko lokalnie, ale już we wtorek znów można spodziewać się deszczu w cały kraju. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 stopni na Podlasiu, 13 w centrum i do 18 stopni Celsjusza na Zachodzie.

Znacznie cieplejsze masy powietrza oraz wyraźnie wyższe temperatury zagoszczą u nas w nadchodzącą środę i czwartek. Wtedy znów odnotujemy zaskakująco wysokie wartości. Mowa bowiem o 22-25 stopniach Celsjusza.

"W czwartek na północnym zachodzie może zaznaczyć się aktywny front chłodny i przelotnym deszczem i burzami oraz z silnymi porywami wiatru do 80-95 km/h" – zaznacza IMGW.