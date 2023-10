Wojskowe cysterny uzupełniają braki paliwa na Orlenie? Spółka wydała oświadczenie

Agnieszka Miastowska

C eny paliw na polskich stacjach od jakiegoś czasu lecą w dół, ale eksperci przekonują, że nie jest to powód do radości. Mówi się o cenach podyktowanych "kalendarzem politycznym". W sieci pojawiają się kolejne doniesienia o braku paliw na stacjach. Teraz do internetu trafiło także zdjęcie wojskowej cysterny na Orlenie. Internauci pytają, czy wojsko zaopatruje teraz stacje. Spółka wydała oświadczenie.