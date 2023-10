Tragedia w Egipcie. Policjant otworzył ogień do izraelskich turystów

Agnieszka Miastowska

E gipski policjant w Aleksandrii otworzył ogień do turystów. Jak podają lokalne media, zginęły co najmniej dwie osoby pochodzące z Izraela. Są też doniesienia o trzeciej ofierze. Na tę chwilę nie wiadomo, jakie były przyczyny ataku, ale do zdarzenia doszło dzień po ataku Hamasu na Izrael.