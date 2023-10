Odległe podróże na egzotyczne wyspy wcale nie muszą wiązać się z koniecznością posiadania paszportu. Na wiele z nich dostaniemy się jedynie z dowodem osobistym, ponieważ są to zamorskie terytoria europejskich krajów. Na które rajskie wyspy polecisz bez paszportu? Podpowiadamy!

Marzysz o podróży na odległe i egzotyczne wyspy, ale nie masz paszportu? Nie martw się! Istnieją piękne miejsca na świecie, do których możesz polecieć (lub popłynąć!), używając tylko swojego dowodu osobistego, jeśli jesteś obywatelem kraju europejskiego.

Gdzie można cieszyć się słonecznymi plażami, niezwykłą przyrodą i fascynującą kulturą, nie wychodząc (teoretycznie) poza granice Unii Europejskiej?

Oto lista rajskich wysp, na które polecisz bez paszportu.

1. Martynika

Martynika to wyspa na Morzu Karaibskim, która jest departamentem Francji zamorskiej. To miejsce zachwyca nie tylko pięknymi plażami, ale także górami, dżunglą i wulkanami. Panuje tam klimat tropikalny, co oznacza gorące, wilgotne dni przez większość roku.

Oprócz plażowania i relaksowania się na białym piasku możesz tu wędrować po dżungli, eksplorować wulkany, próbować lokalnej kuchni kreolskiej i nurkować w koralowych rafach.

2. Azory

Azory to archipelag wulkaniczny na Atlantyku, który jest częścią Portugalii. Tutaj znajdziesz nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy, ale także bogatą faunę i florę.

Warunki atmosferyczne na Azorach są zmienną mieszanką słońca i deszczu przez większość roku. Lato jest ciepłe, a zima łagodna. W ciągu roku jest wiele słonecznych dni, idealnych do uprawiania wodnych sportów takich jak nurkowanie, żeglowanie czy surfowanie.

Na Azorach możesz również odkrywać niezwykłe jaskinie, jeździć na rowerze po górskich ścieżkach lub obserwować wieloryby i delfiny.

3. Madera

Madera to portugalska wyspa na Oceanie Atlantyckim słynąca z pięknych krajobrazów, gór i lasów laurowych. Klimat na Maderze jest łagodny przez cały rok, z licznymi słonecznymi dniami, co czyni ją doskonałym miejscem na wypoczynek na świeżym powietrzu.

Poza wylegiwaniem się na jej pięknych wybrzeżach, możesz również wędrować po górach, zwiedzać parki przyrodnicze i próbować lokalnych win maderskich.

4. Gwadelupa

Gwadelupa to inna urokliwa wyspa na Morzu Karaibskim będąca departamentem Francji zamorskiej. Podobnie jak Martynika, Gwadelupa oferuje rajskie plaże, lasy deszczowe i niezwykłą kulturę kreolską.

Klimat jest gorący i wilgotny, z dużą ilością słonecznych dni. Poza kąpielą w błękitnych wodach Karaibów odkryjesz tu wodospady, wulkaniczne źródła, odwiedzisz plantacje kawowców i trzciny cukrowej oraz będziesz mieć szansę na uczestnictwo w festiwalach z muzyką i tańcami kreolskimi.

5. Reunion

Reunion to wyspa położona na Oceanie Indyjskim, będąca departamentem Francji zamorskiej. Ta tropikalna wyspa jest rajem dla miłośników przyrody, oferując piękne plaże, wulkaniczne krajobrazy i bujne lasy deszczowe.

Klimat jest gorący, a przez większość roku panują tu słoneczne dni. Reunion to doskonałe miejsce do wędrówek po wulkanach, nurkowania w koralowych rafach i degustacji kuchni kreolskiej.

6. Nowa Kaledonia

Nowa Kaledonia jest położona na południowo-zachodnim Pacyfiku. Archipelag składa się z głównej wyspy Grande Terre oraz wielu mniejszych wysepek. Główną atrakcją Nowej Kaledonii są jej niesamowite rafy koralowe i błękitne laguny, które stanowią idealne miejsce dla miłośników nurkowania. Rejon ten jest uważany za jeden z najlepszych na świecie do obserwacji podwodnej fauny i flory.

Wyspa jest również znana z malowniczych gór i lasów, które oferują doskonałe warunki do wędrówek i wspinaczki. Jej najważniejszym szczytem jest Mont Panié.

7. Polinezja Francuska

Polinezja Francuska to rozległy archipelag składający się z 118 wysp rozrzuconych na rozległym obszarze Pacyfiku. Wyspy te są znane z niebiańskich plaż, turkusowej wody i tradycyjnych chat tiki.

Wyspy Polinezji Francuskiej to idealny wybór dla fanów sportów wodnych, w tym surfingu, kajakarstwa, nurkowania i żeglarstwa.

Kultura Polinezji Francuskiej jest równie urozmaicona, jak jej krajobrazy. Tradycyjna muzyka i tańce są tu bardzo żywe i stanowią integralną część życia codziennego.

Również kuchnia miejscowa jest niezwykle interesująca, serwując smaki takie jak tama'ara'a (pieczony świniak w liściach bananowca), czy też poisson cru (surowa ryba marynowana w mleku kokosowym).

