Wyciekła taktyka Tuska na debatę w TVP. Ma wytknąć Morawieckiemu dwie rzeczy

Debata w TVP już o godz. 18:30 w TVP. Pojawiły się przecieki, co zrobi w niej Donald Tusk, a innymi słowy: jak spróbuje wypunktować premiera Mateusza Morawieckiego, który w miejsce Jarosława Kaczyńskiego stanie z nim w szranki.

Jaką taktykę przyjmie Donald Tusk wobec Mateusza Morawieckiego w debacie TVP? Fot. Wojciech OIkuśnik / East News

To pierwsza, a zarazem ostatnia poważna debata w tej kampanii. Taka, w której możemy zobaczyć w akcji głównych aktorów niedzielnych wyborów parlamentarnych. Szkoda, że zabraknie Jarosława Kaczyńskiego, który po raz kolejny uniknął starcia z Donaldem Tuskiem, mając najwyraźniej w pamięci sromotną porażkę w 2007 roku, która na stałe weszła do historii polskiej polityki.

Debata odbędzie się o godzinie 18:30 w studiach ATM przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie. I jak wiadomo od kilku dni, przed studiami może być naprawdę gorąco, gdyż pojawią się tam sympatycy najważniejszych sił politycznych biorących udział w debacie.

Donald Tusk podczas poniedziałkowej debaty w TVP (9 października) ma wytknąć Mateuszowi Morawieckiemu hipokryzję. Według rozmówców Wirtualnej Polski lider Platformy Obywatelskiej ma przypomnieć o niejasnościach wokół majątku rodziny Morawieckich oraz przeszłość obecnego premiera.

PiS spodziewa się, że Tusk wytknie Morawieckiemu poglądy, o których obecny premier zapewne wolałby nie pamiętać. W partii zdają sobie sprawę z tego, że może być to najsłabszy punkt Morawieckiego. Co może zadziałać na niekorzyść Morawieckiego? W czasach, gdy był doradcą Tuska, dał się poznać jako liberał. Między innymi ostatnio Tusk wytknął obecnemu szefowi rządu PiS, że przekonywał kiedyś, iż wiek emerytalny należy podwyższać. Jak na to wszystko ma reagować PiS? Partia rządząca swoją taktykę na debatę trzyma na razie w tajemnicy. Można spodziewać się jednak, że Morawiecki zarzuci Tuskowi, że to właśnie on podniósł wiek emerytalny czy kwestię OFE.

Debata w TVP. Dlaczego stacja ją ukrywa?

Jak informowaliśmy w naTemat, TVP nie informuje widzów, że debata się odbędzie. W "Wiadomościach" próżno było szukać o niej jakiejkolwiek wzmianki. Dlaczego? Czyżby obawiano się przy Woronicza jej wyniku?

Debata w TVP. Gdzie i kiedy ją oglądać?

Debata odbędzie się już dziś, 9 października o godzinie 18:30. Zostanie wyemitowana w TVP 1, TVP Info oraz TVP Polonia. W internecie można ją też będzie obejrzeć na takich platformach jak WP Pilot czy polonia.tvp.pl. Należy zwrócić uwagę, że wcześniej mówiono o godzinie 21:00, ale stacja zmieniła w ostatniej chwili swoją ramówkę.

W debacie wezmą udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (Mateusz Morawiecki), Koalicji Obywatelskiej (Donald Tusk), Lewicy (Joanna Scheuring-Wielgus), Trzeciej Drogi (Szymon Hołownia), Konfederacji (Krzysztof Bosak) i KW Bezpartyjnych Samorządowców (Krzysztof Maj).