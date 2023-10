Ile Rozenek zarabia za post na Instagramie? "Od tej stawki zaczynamy rozmowy"

Małgorzata Rozenek-Majdan szerszą popularność zyskała dzięki współpracy z telewizją TVN. Oprócz tego od jakiegoś czasu prowadzi swoją własną działalność. Jednak jednym z głównych jej dochodów jest współpraca reklamowa na Instagramie. Celebrytka w jednym z wywiadów zdradziła, ile zarabia na jednym poście.

Ile Małgorzata Rozenek-Majdan zarabia za post na Instagramie? Fot. instagram.com / @m_rozenek

Szersza publiczność o Małgorzacie Rozenek-Majdan dowiedziała się w 2012 roku. To wtedy zaczęła współpracę z grupą TVN i została prowadzącą "Perfekcyjnej pani domu". Był to strzał w dziesiątkę, bo produkcja otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery.

Ile Małgorzata Rozenek-Majdan zarabia za post na Instagramie?

Prezenterka zaskarbiła sobie sympatię widzów, a TVN zatrudniało ją do kolejnych programów. Do niedawna była nawet współprowadzącą popularnego pasma śniadaniowego stacji "Dzień Dobry TVN". Nie jest jednak tajemnicą, że spory zastrzyk finansowy przynoszą jej płatne reklamy na Instagramie.

Celebrytka w rozmowie z Pudelkiem postanowiła nawiązała do tego jak wygląda proces nawiązania z nią współpracy. Na pytanie, czy jest twardą negocjatorką odpowiedziała:

– Ja znam swoją wartość i wiem, co przynoszę klientom, którzy razem ze mną rozpoczynają współpracę. Te współprace, które mam one są od lat, są bardzo trwałe, dlatego że osoby, które ze mną współpracują wiedzą, że mają zwrot z inwestycji. Ja jestem inwestycją, która się bardzo dobrze zwraca – podkreśliła Rozenek.

https://www.instagram.com/reel/CwXQddVNYCQ/?utm_source=ig_web_copy_link

W trakcie rozmowy dziennikarz zapytał celebrytkę, ile zarabia za jeden post na Instagramie. Plotka głosi, że mowa nawet o 25 tysiącach złotych za jeden wpis. Co na to Małgorzata Rozenek-Majdan?

– To jest normalna stawka. Myślę, że to jest taka stawka, od której tak naprawdę zaczynamy rozmowy – podsumowała.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu "Super Express" podliczył, ile wpływa na konto Małgorzaty Rozenek-Majdan. Okazuje się, że jej stawki za medialne projekty zaczynają się od ponad 300 tys. zł. Podano również, że za program lub kampanię reklamową z sobą w roli głównej zarabia nawet pół miliona złotych. Natomiast wartość jej marki osobistej według magazynu "Forbes" to aż 207 mln zł – o milion więcej niż samej Anny Lewandowskiej.

Rozenek-Majdan u Wojewódzkiego. Zarabia więcej od męża

W ubiegłym sezonie "Kuby Wojewódzkiego" showman gościł Małgorzatę Rozenek-Majdan oraz aktora Macieja Musiałowskiego. Prezenterka w rozmowie z dziennikarzem opowiedziała między innymi o tym jak wyglądała jej pierwsza randka z Majdanem. Wspomniała też o swoich kolejnych zawodowych marzeniach.

W pewnym momencie prowadzący poruszył temat pieniędzy. – Ty zarabiasz więcej niż Radosław? – zapytał prosto z mostu Wojewódzki. Rozenek zawahała się przez chwilę, ale potwierdziła. – Jak on to znosi? Bo ty jesteś silniejszą marką osobistą – stwierdził showman.

– Radosław jest osobą, która jest bardzo stabilna emocjonalnie. Jest facetem, który okazuje bardzo dużo wsparcia i potrafi "zbudować" kobietę. To jest jego ogromna zaleta. Kobiety przy nim rozkwitają, a może rozkwitały, bo niech lepiej tak pozostanie – zażartowała, mając na myśli potencjalną konkurencję.

Zaznaczyła jednak, że bardzo głęboko wierzy w miłość i planuje zestarzeć się u boku Majdana. Temat konkurowania z partnerem o finanse prezenterka skwitowała tym, że jej mąż spełnia się w swojej pracy i nie ściga się z nią, tylko wspiera.