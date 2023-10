Dawniej konkursy piękności, dziś debata w TVP. Oto kariera Anny Bogusiewicz-Grochowskiej

Anna Bogusiewicz-Grochowska poprowadziła razem z Michałem Rachoniem dzisiejszą debatę przedwyborczą w TVP. Nowa prezenterka publicznego nadawcy niespełna miesiąc temu zadebiutowała również w roli prowadzącej "Wiadomości". Jak się okazało, w przeszłości swoją karierę rozpoczynała od konkursów piękności.

Kim jest Anna Bogusiewicz-Grochowska? Dziś poprowadziła debatę wyborczą

Telewizja Polska miała obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami wszystkich komitetów, które zarejestrowały swoje listy – tak wynika z art. 120 Kodeksu wyborczego. Dzisiejsza debata pierwotnie miała być o godz. 21, ale zmieniono ją na godz. 18.30. Onet poinformował, że wynikało to z "obaw sztabu Prawa i Sprawiedliwości, że na Woronicza pojawi się sam Donald Tusk".

Podczas poniedziałkowej debaty (9 października) wystąpili: Mateusz Morawiecki (Prawo i Sprawiedliwość), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska) Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy).

Gospodarzami debaty byli Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska, która jest nową gwiazdą "Wiadomości" TVP. Prezenterka zadebiutowała na antenie programu informacyjnego 17 września. Wówczas połączyła się z Suwałk, gdzie odbył się koncert "Razem dla bezpiecznych granic".

O Bogusiewicz-Grochowskiej zrobiło się głośniej, gdy zaczęła pojawiać się na antenie programu "Plan dnia". Widzowie mogą ją również kojarzyć z popołudniowych i wieczornych wydań informacji w TVP Info. Nowa gwiazda TVP pochodzi z Lublina i to właśnie tam debiutowała w polskim show-biznesie. Jak się okazało, swoją karierę rozpoczynała w konkursach piękności.

Kobieta uczestniczyła w wyborach Miss Polski 2008, na których zdobyła tytuł Miss Foto. Do udziału w konkursie namówiły ją koleżanki.

"Nie miałyśmy sztucznych rzęs, przedłużanych włosów ani silikonu tu i tam. Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem. Na zgrupowaniu bawiłyśmy się jak na kolonii i po ciężkich godzinach prób, zdjęć potrafiłyśmy śmiać się do łez w hotelowych pokojach, a podczas wieczornych pogaduch zdążyłyśmy streścić sobie połowę życia. Dlatego też nikt nikomu nie piłował szpilek i nie podkładał nóg" – wspomina po latach na Instagramie.

"Poznałam wówczas wielu ciekawych i cudownych ludzi, ale przede wszystkim świetne 27 dziewczyn-finalistek, w tym przyjaciółkę na całe życie" – przyznała.

Warto wspomnieć, że po sukcesie w krajowym konkursie, Bogusiewicz-Grochowska reprezentowała też Polskę na arenie międzynarodowej w konkursie Miss Globe International w Albanii. Mimo wszystko po czasie postanowiła zakończyć przygodę z konkursami piękności i zająć się dziennikarstwem. Wówczas trafiła do TVP.

Nowa gwiazda TVP pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi obserwatorami kadrami z życia prywatnego, jak i zawodowego. To właśnie tam publikuje również rodzinne ujęcia. Stąd wiadomo, że ma kilkuletnią córeczkę.