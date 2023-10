Nagły strzał gorąca. Czeka nas prawie "lato" jesienią

W ostatnich dniach pogoda nie rozpieszczała Polaków. Ale od jutra czeka nas poprawa pogody. Z prognoz synoptyków wynika bowiem, iż w połowie tygodnia zrobi się wietrznie, ale nieco cieplej – z temperaturą maksymalną nawet do 24°C na południowym zachodzie kraju.

Pogoda. Na chwilkę do Polski wróci coś na kształt lata. Fot. Wxcharts/zrzut ekranu

Jak podaje IMGW, w środę będzie pochmurno i wietrznie, ale ciepło. Zachmurzenie przeważnie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju oraz na Przedgórzu Sudeckim pojawią się opady deszczu.

Na chwilę do Polski wróci prawie lato

Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C na wschodzie do 23°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W czwartek będzie podobna pogoda – sporo chmur, miejscami opady deszczu i silny wiatr. Większe przejaśnienia możliwe będą początkowo na południu, a w drugiej części dnia na północy kraju.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 15°C na północy do 22°C na południu. Wiatr umiarkowany, a nad morzem dość silny, w całym kraju w porywach do 55 km/h, a nad morzem do 85 km/h, zachodni.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami na południu i krańcach północnych możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C na północy do 21°C na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Z prognoz IMGW wynika też, że w sobotę nadal dość ciepło, a w całym kraju wietrznie. W północnej połowie Polski sporo chmur i miejscami opady deszczu. Na południu zachmurzenie umiarkowane i na ogół bez opadów.

"Temperatura maksymalna od 18°C nad morzem do 24°C w południowej połowie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni" – czytamy w biuletynie IMGW.

W niedziele będzie już chłodniej. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14°C do 16°C, a jedynie na Podkarpaciu do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich.

W górach spadł już śnieg

W poniedziałek informowaliśmy, że w górach spadł pierwszy śnieg, a co za tym idzie, na szlakach turystycznych zmieniły się warunki. Występujące oblodzenia znacznie utrudniają górskie spacery, wobec czego Tatrzański Park Narodowy wydał w tej sprawie specjalny komunikat.

"Jest bardzo ślisko. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr oraz niski pułap chmur, ograniczający widzialność w partiach graniowych. Na leśnych odcinkach szlaków występuje miejscami błoto oraz kałuże, ale tu również mogą wystąpić oblodzenia, zwłaszcza w godzinach porannych – podał Tatrzański Park Narodowy.