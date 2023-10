Wulkaniczny archipelag pośrodku niczego. Gdzie są Wyspy Owcze?

Wyspy Owcze, choć są bardzo malowniczym miejscem, nadal nie są popularnym wśród turystów miejscem i odwiedzają je tylko ci, którzy są tym naprawdę zainteresowani. Z tego powodu mało kto wie, gdzie są położone. Czy jest to egzotyczne miejsce? Czy faktycznie są na nich owce? Ale przede wszystkim - gdzie są te Wyspy Owcze? Wyjaśniamy!

Takie domy to charakterystyczny krajobraz na Wyspach Owczych fot. unsplash.com / Lynn Fae

Wyspy Owcze to archipelag, który składa się z 18 większych wysp i licznych mniejszych wysepek. Choć są one obecnie częścią Królestwa Danii, to ich historia jest znacznie starsza i bardziej skomplikowana.

Wyspy zostały prawdopodobnie zamieszkane już w IX wieku, gdy wikingowie przybyli na te ziemie. Nazwa "Owcze" (far. "Føroyar") pochodzi od języka staronordyjskiego i oznacza po prostu "owce". Wyspy te były bowiem znane z hodowli owiec, która stanowiła podstawę lokalnej gospodarki.

To, co nadaje archipelagowi jego charakterystyczny wygląd, to procesy geologiczne zachodzące na tym obszarze. Wyspy Owcze powstały bowiem w wyniku działalności wulkanicznej, która miała miejsce około 60 milionów lat temu. Procesy te ukształtowały skaliste klify i malownicze fiordy, które obecnie przyciągają turystów z całego świata.

Gdzie są Wyspy Owcze?

Wyspy Owcze są położone na Północnym Atlantyku, pomiędzy Norwegią, Islandią a Wielką Brytanią. Na ich wyspach łącznie mieszka 52 337 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 34,5 osób/km².

Najwyższym wzniesieniem Wysp Owczych jest Slættaratindur (882 m n.p.m.) na wyspie Eysturoy. Wybrzeże na ogół jest skaliste i strome i tylko gdzieniegdzie mają charakter fiordów. Można tu odwiedzić najwyższe klify w Europie jak na przykład znajdujący się na Viðoy klif przylądka Enniberg (745 m), zajmujący w Europie pierwsze miejsce pod względem wysokości.

Co można zobaczyć na Wyspach Owczych?

Wyspy Owcze są prawdziwym rajem dla miłośników przyrody, fotografów krajobrazowych i podróżników poszukujących odosobnionych miejsc.

Co warto tam zobaczyć?

Tórshavn to stolica Wysp Owczych i jednocześnie największe miasto archipelagu. Jest idealne do spacerów po jego malowniczych uliczkach, podczas których możesz odwiedzić katedrę Świętego Magnusa, która jest jednym z najstarszych kościołów na Wyspach.

Jeśli jesteś miłośnikiem ptaków, koniecznie odwiedź wyspę Mykines. Tam możesz zobaczyć maskonury, alki, czy niesamowite głuptaki. Mykines słynie także z malowniczej latarni morskiej, która stanowi doskonały punkt widokowy na otaczające krajobrazy i często główny punkt zdjęć z maskonurami.

Wyspy Owcze słyną również z niezwykłych formacji geologicznych, takich jak skaliste klify, wodospady i wąwozy. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest słynny Klif Trolli (ang. "Trollkonufingur"), który jest jednym z symboli archipelagu.

Nudzić na miejscu nie będą się przede wszystkim fani ruchu na świeżym powietrzu. Każda z wysp oferuje wiele pięknych tras trekkingowych, które pozwalają odkryć ich dziką i urokliwą przyrodę. Od krótkich spacerów po plaży po bardziej wymagające górskie wędrówki - każdy znajdzie coś dla siebie.

Wyspy Owcze to miejsce, które wciąż pozostaje stosunkowo nieodkryte przez masową turystykę, co sprawia, że stanowi prawdziwą perełkę na Północnym Atlantyku. Ich historia, krajobrazy, przyroda i kultura przyciągają podróżników poszukujących czegoś wyjątkowego.

