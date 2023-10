Ojciec Rozenek-Majdan to były skarbnik PiS. Gwiazda wyjawiła, dlaczego odszedł z partii

Małgorzata Rozenek-Majdan nie kryje swoich przekonań politycznych i otwarcie o nich dyskutuje. Beata Tadla, prowadząca program Onet Rano, zadała jej pytanie dotyczące tego, czy różnice w poglądach między nią a jej ojcem, Stanisławem Kostrzewskim, który przez wiele lat był istotną postacią w PiS, nie prowadziły do poważnych sporów. Gwiazda TVN opowiedziała, dlaczego jej ojciec odszedł z partii rządzącej.

Tata Małgorzaty Rozenek-Majdan to były skarbnik PiS. Dlaczego zrezygnował? Fot. Instagram.com @m_rozenek

Na parę dni przed wyborami parlamentarnymi Małgorzata Rozenek-Majdan była gościną Beaty Tadli w programie Onet Rano. Dziennikarka nie omieszkała dopytać influencerkę o jej tatę, który był skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości oraz głównym doradcą gospodarczym Jarosława Kaczyńskiego. Nie spierali się o to?

– Szczęśliwie byliśmy zgodni światopoglądowo, co do najbardziej istotnych, fundamentalnych rzeczy. Chwila, gdy w PiS stosunek wobec nich zaczął się zmienić, był momentem, gdy mój tata zrezygnował z pełnionych funkcji. Właśnie dlatego, że nastąpiły pewne rzeczy, które nie pasowały mu światopoglądowo i były nie do pogodzenia. Chodziło m.in. o stosunek do in vitro – opowiedziała Tadli.

Influencerka również wypowiedziała się na temat obecności swojego ojca w programie TVN, w którym dzielił się opowieścią o zakulisowych aspektach tworzenia partii Prawo i Sprawiedliwość.

– Mój tata jest osobą silną oraz mądrą. Nie przyszedł mnie pytać, czy ma wystąpić, czy nie. Gdyby ktokolwiek miałby się radzić, to raczej ja jego, niż on mnie – oznajmiła.

Stanisław Kostrzewski - kariera

Stanisław Kostrzewski, ojciec Małgorzaty Rozenek-Majdan, uznany ekonomista i były wiceprezes Banku Ochrony Środowiska (ur. 1949 r.), po 1990 r. angażował się w działalność Najwyższej Izby Kontroli, a w 1995 r. wziął aktywny udział w kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego, który jednak zrezygnował z kandydowania. Później Kostrzewski rozwijał swoją karierę w Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2001 r., współpracując z Jarosławem Kaczyńskim, zaangażował się w kreowanie nowej partii politycznej - Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiadał za aspekty finansowe kampanii Lecha Kaczyńskiego w wyborach na prezydenta stolicy w 2002 r. oraz zarządzał finansami kampanii europarlamentarnej PiS w 2004 r. Funkcję skarbnika partii pełnił w okresach 2001-2006 oraz 2009-2014.

Rozenek-Majdan o politykach PiS: "Już wiemy: nie lubicie kobiet, nie znacie się na medycynie"

Przypomnijmy, że Małgorzata jest założycielką fundacji MRM, której celem jest wspieranie leczenia niepłodności i wyrównywanie dostępu do specjalistycznych usług medycznych.

Przy okazji tegorocznego Dnia Matki prezenterka pokusiła się o mocny post, skierowany do polityków PiS. Podkreśliła, że ma dość tego, co dzieje się w Sejmie. Zaznaczyła, że nie godzi się na deprecjonowanie kobiet i obrażanie dzieci, które przyszły na świat dzięki in vitro.

"Jestem szczęśliwą, kochającą mamą i szczęśliwą kochaną córką, ale jestem też bardzo zaniepokojoną kobietą i obywatelką. Kolejny raz z sejmowej mównicy, padają słowa krzywdzące polskie kobiety, matki i dzieci poczęte metodą in vitro. Kolejny raz nasze historie i przeżycia używane są do brutalnej walki politycznej. Kolejny raz musimy tłumaczyć, że nasze dzieci nie są wyprodukowane, bo nie są rzeczą" – zagrzmiała. W dalszej części wpisu zaorała polityków PiS. "Dajcie już spokój. Nie ciągnijcie wygranej już dawno przez was walki o puchar dla "najbardziej zacofanej kobiety w polskim sejmie" pod auspicjami leśnych dziadków, z rodu nie znam się, ale się wypowiem. Już wiemy: nie lubicie kobiet, nie znacie się na medycynie, nie bardzo umiecie w ekonomię i chyba nie chcecie dla Polski jak najlepiej" – oceniła. Zwróciła się z apelem do rządzących. "'Opuść żagle, odłóż szablę, odpuść sobie diable', że tak zacytuje klasyków, a nawet weteranów polskiej sceny hiphopowej. Przestańcie meblować nam rzeczywistość na miarę Waszej wyobraźni. Sami damy radę. Serio…" – podsumowała dosadnie.

Żona Radosława Majdana od dawna aktywnie walczy o to, aby w Polsce pary, mające problem z poczęciem dziecka, mogły swobodnie korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest in vitro.

Ona sama dzięki tej metodzie doczekała się trójki dzieci: 17-letniego Stanisława i 13-letniego Tadeusza z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem oraz 3-letniego Henryka, który jest owocem jej miłości z trzecim mężem, Radkiem. – To jest mój obowiązek, żeby właśnie w imieniu moich dzieci, ale nie tylko, także tych, które się jeszcze nie narodziły oraz tych, które dopiero dzięki tej metodzie pojawiają się na świecie, mówić głośno o tym, że in vitro jest po prostu metodą medyczną, bardzo skuteczną i nie powinno się jej wkładać do koszyka sporów światopoglądowych – mówiła w wywiadzie z cozatydzien.tvn.pl.