L ara Gessler nie jest obojętna na to, co dzieje się w kraju. Ma jasne stanowisko co do tego, co powinno się zmienić, by Polkom i Polakom żyło się lepiej. – Polityka to już nie jest kłócący się wujek i ojciec siedzący przy stole po imieninach, kiedy mama zmywa naczynia. Polityka to nasza codzienność – zaznaczyła w rozmowie z naTemat.





Gessler o znaczeniu wyborów. "Polityka to tętno społeczeństwa"

Joanna Stawczyk

Lara Gessler nie jest obojętna na to, co dzieje się w kraju. Ma jasne stanowisko co do tego, co powinno się zmienić, by Polkom i Polakom żyło się lepiej. – Polityka to już nie jest kłócący się wujek i ojciec siedzący przy stole po imieninach, kiedy mama zmywa naczynia. Polityka to nasza codzienność – zaznaczyła w rozmowie z naTemat.