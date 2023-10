D o incydentu doszło w London Palladium w trakcie jednego z koncertów Rogera Watersa promujących premierę jego własnej wersji klasycznego "The Dark Side of The Moon". Muzyk rozpoczął swój występ od blisko godzinnego (!) czytania własnej autobiografii, gdy to nie spodobało się części publiczności, kazał im... "wyp***ać".





"Pie***cie się!". Skandaliczne zachowanie Rogera Watersa wobec fanów

Paweł Mączewski

