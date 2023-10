Polska znów podzielona na pół. Na tej mapie dokładnie widać preferencje wyborców

Dorota Kuźnik

Ściana wschodnia to elektorat PiS, ściana zachodnia należy do KO - na taki podział głosów wskazują wyniki badań exit poll, które opublikowała firma Ipsos. W stosunku do poprzednich wyborów Koalicja Obywatelska zyskała poparcie w znacznej części kraju.