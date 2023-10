W iadomości TVP 16 października zaskoczyły widzów. Było w nich znacznie więcej pluralizmu i choć wszystko zaczęło się od propagandy PiS, pracownicy przyjmowali w swoich materiałach narrację, że może dojść do tego, że to opozycja przejmie władzę i zbuduje rząd. Co więcej, w materiałach wyraźnie wybrzmiewała nadzieja na to, że PiS będzie w stanie przekonać do siebie polityków PSL. "Władysław Kosiniak-Kamysz na razie mówi 'nie' koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, tyle że czas na oficjalne rozmowy będzie dopiero po ogłoszeniu wyników" - usłyszeliśmy.





TVP błaga PSL o koalicję. Kuriozalne wydanie powyborczych "Wiadomości"

Dorota Kuźnik

Wiadomości TVP 16 października zaskoczyły widzów. Było w nich znacznie więcej pluralizmu i choć wszystko zaczęło się od propagandy PiS, pracownicy przyjmowali w swoich materiałach narrację, że może dojść do tego, że to opozycja przejmie władzę i zbuduje rząd. Co więcej, w materiałach wyraźnie wybrzmiewała nadzieja na to, że PiS będzie w stanie przekonać do siebie polityków PSL. "Władysław Kosiniak-Kamysz na razie mówi 'nie' koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, tyle że czas na oficjalne rozmowy będzie dopiero po ogłoszeniu wyników" - usłyszeliśmy.