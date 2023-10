Woliński Park Narodowy szuka imienia dla małego żubrzątka, które urodziło się na jego terenie latem. W konkursie na imię może wziąć każda osoba, jednak są pewne warunki, które muszą zostać spełnione.

W Polsce żyje około 1/4 całej światowej populacji żubrów fot. getty images / Film Studio Aves

Małe, jeszcze bezimienne żubrzątko urodziło się latem na terenie żubrowiska w Międzyzdrojach, które leży w Wolińskim Parku Narodowym. Aby nadać mu imię, władze parku zorganizowały konkurs, w którym może wziąć udział każda chętna osoba. Są jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby nasze zgłoszenie było wzięte pod uwagę.

Przede wszystkim, co nie dla wszystkich jest oczywiste, przyszłe imię nie może być wulgarne, ani obraźliwe. Dodatkowo musi zaczynać się na litery "PO". Zgodnie z obyczajem panującym na terenie parku, imię każdego z żubrów rozpoczyna się tymi właśnie literami.

Imiona wszystkich żubrów, zgodnie z rodzinnym obyczajem, zaczynają się od liter PO, od słowa Polska. Woliński Park Narodowy Czytamy na stronie WPN

Aby zgłosić swoją propozycję, należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie parku. Spośród wszystkich imion WPN wybierze 10, które będą poddane głosowaniu. O tym, kto wygra, zadecydują internauci. Warto wcześniej się zorientować, które imiona nie zostały wykorzystane w poprzednich latach, bo to właśnie one będą najpierw przechodzić do kolejnego etapu.

Listę wszystkich zarejestrowanych do tej pory imion znajdziesz tutaj.

Autor zwycięskiej propozycji otrzyma tytuł "ojca chrzestnego" lub "matki chrzestnej" małego żubrzątka, rodzinne zaproszenie do odwiedzin w Pokazowej Zagrodzie Żubrów, gdzie przyszło na świat oraz dyplom.

Woliński Park Narodowy poinformował także, że żuberek jest stale doglądany przez swoją mamę Polaninę II i z sukcesem zaprzyjaźnia się z resztą stada. Po nadaniu mu imienia zostanie wpisane do Księgi Rodowodowej Żubrów.

Na terenie Polski żyje niemalże 25 procent całej ich światowej populacji, czyli około 2600 osobników. Pod koniec ubiegłego roku w Polsce żyło 209 żubrów w zamkniętych hodowlach, a pozostałe w ośmiu wolnych stadach. Najwięcej z nich żyje na terenie Puszczy Białowieskiej.

Przyrodnicy szacują, że jeśli tempo urodzeń wśród żubrów będzie się utrzymywać, to w ciągu 2-3 lat ich populacja osiągnie w Polsce 3000 osobników.

Czytaj także: https://natemat.pl/517555,swistaki-w-tatrach-nie-moga-zapasc-w-sen-zimowy-jest-im-za-goraco