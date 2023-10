Mamy pierwsze zdjęcia z nadchodzącego hitu Netfliksa. To aktorska wersja kultowej animacji "Awatar"

"Awatar: Legenda Aanga" to wyczekiwana superprodukcja Netfliksa (nie mylić z serią "Avatar" Jamesa Camerona), która będzie aktorską wersją popularnej animacji stacji Nickelodeon o tym samym tytule. W końcu możemy zobaczyć, jak będzie się prezentować adaptacja i jej bohaterowie. Netflix podzielił się zdjęciami ze swojego najnowszego serialu. Jak zareagowali fani?

Aang w wersji animowanej i aktorskiej (Gordon Cormier) Fot. "Awatar: Legenda Aanga"

Oryginaly "Awatar: Legenda Aanga" to serial animowany, przy którym dorastało wielu z nas. Widzowie i krytycy (100 proc. pozytywnych recenzji na "Rotten Tomatoes") docenili go m.in. za wciągającą fabułę, fajnych bohaterów, rozbudowany i ciekawy świat, mądry przekaz i stylizowaną na anime kreskę (to jednak produkcja amerykańska).

Animacja ma 3 sezony (premierowe odcinki były wypuszczane w USA w latach 2005-2008), a także kontynuację w postaci "Legendy Korry" (4 sezony). Doczekała się już aktorskiej wersji, którą wyreżyserował M. Night Shyamalan ("Znaki", "Szósty zmysł"). Film "Ostatni władca wiatru" z 2010 r. okazał się jednak porażką i dostał Złotą Malinę w głównej kategorii.

Aktorski "Awatar: Legenda Aanga" trafi na Netfliksa w 2024 r.

Stąd fani kreskówki dość chłodno przyjęli wieść o tym, że powstaje kolejna adaptacja live-action. Niedawny jednak sukces aktorskiego "One Piece'a" Netfliksa (adaptacja jeszcze bardziej kultowego anime) pozwala jednak mieć nadzieję, że nie będzie tragedii. Również osoby odpowiedzialne za projekt pozwalają sądzić, że to może się udać.

Producentem formatującym i wykonawczym oraz scenarzystą aktorskiego "Awatara" jest Albert Kim ("Jeździec bez głowy", "Nikita"). Oprócz niego producentami wykonawczymi są: Dan Lin ze studia Rideback ("Lego: Przygoda", "Aladyn"), Lindsey Liberatore ("Walker") i Michael Goi ("Potwór z bagien", "American Horror Story"). Serial reżyserują Goi, Roseanne Liang (pełniąca również funkcję współproducenta wykonawczego), Jabbar Raisani oraz Jet Wilkinson.

Obsada "Awatar: Legenda Aanga" Netfliksa i galeria zdjęć

Gordon Cormier - Aang

Kiawentiio Tarbell - Katara

Ian Ousley - Sokka

Dallas James Liu - Zuko

Daniel Dae Kim - Władca Ognia Ozai

Paul Sun-Hyung Lee - Iroh

Ken Leung - Zhao

Lim Kay Siu - Gyatso

Maria Zhang - Suki

Elizabeth Yu - Azula

Yvonne Chapman - Awatar Kyoshi

Kyoshi Casey Camp-Horinek - Gran Gran

Arden Cho - June George

Takei - Koh

Momona Tamada - Ty Lee

Thalia Tran - Mai

Utkarsh Ambudkar - King Bumi

Amber Midthunder - Księżniczka Yue

Netflix pokazał zdjęcia, na których możemy zobaczyć m.in. Władcę Ognia Ozai, generała Iroha, księżniczkę Azulę oraz komandora Zhao. Fani w sieci są generalnie zachwyceni castingiem i odwzorowaniem postaci (szczególnie wujkiem Irohem, nieco mniej Azulą). "Zbyt dobrze to wygląda, więc może na kanwie 'One Piece' czeka nas dobra adaptacja" – czytamy w jednym z komentarzy. Wcześniej także opublikował zdjęcie tytułowego bohatera. Poniżej prezentujemy galerię z aktorskiego "Awatara".

Pierwszy trailer bądź teaser "Awatar: Legenda Aanga" może się pojawić w czasie netfliksowego wydarzenia Geeked Week między 6 a 12 listopada. Premiera serialu w przyszłym roku.