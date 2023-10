Britney Spears po 16 latach wyjaśniła, dlaczego ogoliła swoją głowę. Z książki dowiemy się więcej

W swojej biografii pt. "The Woman in Me" Britney Spears przybliża czytelnikom wspomnienia z własnego życia, odkrywając wcześniej nieznane szczegóły. Niedawno magazyn "People" przedstawił fragment książki, w którym artystka wyjaśnia powody swojej kontrowersyjnej decyzji o zgoleniu włosów na łyso w 2007 roku.

Dlaczego Britney Spears zgoliła głowę na łyso? Wyjaśnia wszystko w książce Fot. B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Książkowa biografia Britney Spears dopiero wyjdzie (jest zaplanowana na 24 października tego roku), ale amerykańskie media już dotarły do jej fragmentów.

Gwiazda pop na łamach książki przywołała wydarzenie z 2007 roku, gdy postanowiła zgolić włosy. Media z czasem zinterpretowały ten moment jako punkt zwrotny w jej życiu, sugerując, że zainicjował on serię trudności, z którymi miała się zmierzyć w kolejnych latach. "Dorastając, byłam tak bardzo obserwowana. Patrzono na mnie z góry i z dołu, ludzie mówili mi, co myślą o moim ciele, odkąd byłam nastolatką. Golenie głowy i odgrywanie się były moimi sposobami walki z tym wszystkim" – czytamy we fragmencie "The Woman in Me".

W 2007 roku Britney Spears przeżywała trudne chwile. Tuż po jednym z odwyków weszła do salonu Esther's Haircutting Studio w Tarzana, w Kalifornii, z życzeniem, aby zgolić jej włosy.

Esther Tognozzi, właścicielka salonu, odmówiła spełnienia prośby piosenkarki. Jednak Britney nie dała za wygraną i sama ostrzygła się, a całe zdarzenie zostało uwiecznione przez czyhających za oknem paparazzich.

Gwiazda, będąc pod opieką ojca, nie miała realnego wpływu na swoją codzienność. Od 2008 roku, Jamie Spears zarządzał jej życiem osobistym, zdrowiem i finansami.

"Dano mi do zrozumienia, że te dni już się skończyły. (...) Musiałam zapuścić włosy i wrócić do formy. Musiałam chodzić wcześnie spać i brać leki, które mi kazali" – podkreśliła w biografii.

Warto dodać, że we wrześniu 2021 r. zakończył się głośny proces dotyczący kurateli. Sąd w Los Angeles zdecydował na korzyść Britney Spears, zawieszając jej ojca w funkcji kuratora - roli, którą pełnił przez ponad dekadę.

Czego jeszcze fani wokalistki dowiedzą się z ksiązki "Kobieta, którą jestem"? Będą mogli przeczytać, że ciąża z Justinem Timberlakem była "niespodzianką".

Britney Spears dokonała aborcji. Nakłonił ją do tego Justin Timberlake

Oboje nie mieli wtedy nawet 20 lat. Musieli wtedy podjąć ważną decyzję - czy przyjąć rolę rodziców czy zdecydować się na aborcję.

"Bardzo kochałam Justina. Zawsze liczyłam na to, że pewnego dnia założymy rodzinę, ale Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie byliśmy gotowi na dziecko w naszym życiu, że byliśmy zbyt młodzi" – czytamy we fragmencie opublikowanym przez "Reutersa".

Britney napisała, że gdyby to była wyłącznie jej decyzja, to "nigdy by tego nie zrobiła". "Jednak Justin był pewny tego, że nie chce zostać ojcem" – wspomina w książce. To wydarzenie opisała jako "jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jej życiu". Portal "TMZ" dodaje, że była "skonfliktowana", ale po długich dyskusjach podjęli wspólną decyzję o aborcji.

Przypomnijmy, że Justin Timberlake i Britney Spears poznali się w młodości podczas pracy nad programem "Klub Myszki Miki", gdzie Britney dołączyła w wieku 11 lat. Z czasem ich przyjaźń przekształciła się w związek, który trwał około trzy lata, aż do ich rozstania w 2002 roku.