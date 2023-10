Kontrakt 38-letniej gwiazdy piłki nożnej z Górnikiem Zabrze niebawem przestanie być ważny. Urodzony w Gliwicach sportowiec ma być członkiem śląskiej drużyny jeszcze do czerwca 2025 roku. Nic nie wiadomo o planach ewentualnego przedłużenia umowy, więc pojawiają się spekulacje – czy Podolski wróci do Niemiec?

Lukas Podolski wróci do Niemiec? Kontrakt znanego piłkarza z Górnikiem dobiega końca Fot. Michal Dubiel/REPORTER

Korzenie kariery Lukasa Podolskiego zaczynają się w FC Koeln, i to tam właśnie święcił największe sukcesy. W tej niemieckiej drużynie rozegrał 181 meczów. To najwięcej w karierze. Strzelił w tym okresie 86 goli. W tym sezonie zagrał z Górnikiem 11 razy i udało mu się strzelić jedną bramkę, ale była to bramka przesądzająca wynik meczu z Ruchem Chorzów.

Na powrót do korzeni może wskazywać wypowiedź Lukasa Podolskiego w wywiadzie dla "Spielmacher – Der EM Talk", gdzie ewidentnie puszczał oko do drużyny FC Koeln, chwaląc ich zorganizowanie, ciężką pracę, relację z kibicami i samą postać aktualnego trenera. – Powrót do Kolonii? Jestem gotowy na wszystko. Szczególnie że trener Steffen Baumgart wyciska z klubu absolutne maksimum. Ma charakter, a na dodatek jest związany z miastem i kibicami. To właściwy człowiek na tym stanowisku – mówił piłkarz.

Polscy fani pełni obaw

Kibice Górnika nie kryją zaniepokojenia. Podolski jest gwiazdą ekstraklasy, pomimo wieku jest kluczowym napastnikiem drużyny i stał się jedną z jej twarzy. Swoją grą i nienadwyrężoną renomą wyróżnia się w lidze. Obawy ze strony polskich fanów mogą być tym bardziej słuszne, w związku z faktem, że Podolski od razu zapowiadał powrót do Niemiec po skończonym kontrakcie. Kibice po drugiej stronie granicy natomiast częściowo czytają wypowiedź jako żart i pewnego rodzaju filuterię ze strony gwiazdora, a częściowo pozostawiają dla jego słów pewien margines powagi.

Historia piłkarza w Górniku Zabrze zaczyna się w 2021 roku. Wstąpienie Podolskiego do drużyny z Górnego Śląsku było prawdziwym wydarzeniem i nobilitacją dla jednej z najbardziej popularnych w naszym kraju drużyn. Złote czasy kariery i największą sławę sportowiec ma już za sobą, niemniej dla polskich kibiców było to coś wielkiego. Jak tłumaczył sam Podolski, jednym z czynników podpisania kontraktu z Górnikiem był sentyment do regionu śląskiego, ponieważ pochodzi z Gliwic.

Mistrz świata u schyłku kariery

W okresie gry w polskiej lidze były mistrz świata strzelił jak dotychczas 15 bramek. Trudno mówić o dominacji na boisku, chociaż bywają także momenty przebłysku dawnej chwały, takie jak wspomniane wcześniej uratowanie spotkania z Ruchem Chorzów.

Lukas Podolski osiągnął wiek, w którym może zacząć myśleć o piłkarskiej emeryturze. Pojawiały się wcześniej wypowiedzi, że Górnik Zabrze to klub, w którym planuje spędzić schyłek swojej kariery. Jakie będą następne kroki i decyzje byłego mistrza świata – czas pokaże.

