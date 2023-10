Mamy jeszcze gorący zwiastun pierwszej polskiej komedii Amazona. Stoi za nią reżyser "365 dni"

"Cały ten seks" to pierwsza polska komedia, która powstała dla platformy streamingowej Amazona – Prime Video. Jej reżyserem jest Tomasz Mandes, który nakręcił trylogię "365 dni", a w obsadzie znajdziemy plejadę celebrytów jak m.in. Katarzyna Warnke, Magdalena Lamparska i Piotr Stramowski. Premiera filmu w przyszłym miesiącu. Na razie możemy nacieszyć się zwiastunem.

"Cały ten seks" to pierwsza polska komedia platformy streamingowej Amazona Fot. Prime Video

Prime Video to serwis streamingowy, który wszedł do Polski dwa lata temu. Do tej pory nakręcił takie produkcje oryginalne jak dokument "Lewandowski - Nieznany" i program rozrywkowy "LOL: kto się śmieje ostatni". W kolejce czekają jeszcze filmy o Kubie Błaszczyskowskim, Legii Warszawa i polskich skoczkach narciarskich. Tymczasem pora na "Cały ten seks", która jest zapowiadana jako "niegrzeczna komedia nie tylko dla dwojga".

Zwiastun "niegrzecznej" komedii Prime Video "Cały ten seks". O czym jest film?

Komedia oprze się na dobrze znanym schemacie, w której będziemy oglądać perypetie sześciu par na różnych etapach związku. Zgodnie z tytułem zajmrzymy im do łóżek, ale nie ma co liczyć na erotyczne sceny rodem z "365 dni".

"Wśród nich są Tomek i Iza (Nicolas Przygoda i Natalia Sierzputowska), para nastolatków, którzy dopiero zaczynają swoją podróż seksualną, balansując pomiędzy ekscytacją a niepewnością; Artur i Zofia (Michał Czernecki i Katarzyna Warnke) – dojrzała para na krawędzi rozwodu, gdzie iskra, uczucie miłości i pożądanie dawno już zgasły, a także Alicja i Robert (Magdalena Lamparska i Piotr Witkowski) desperacko próbujący począć dziecko, tylko po to, by odkryć, że brak spełnienia seksualnego przyczynił się do ich nieudanych prób" – czytamy w informacji prasowej.

Reżyserem filmu jest wspomniany Tomasz Mandes, którego seria "365 dni" może nie należy do dzieł wybitnych (delikatnie mówiąc), ale już "Heaven in Hell" było ciut lepsze. Tym razem jednak pracował ze scenarzystami, którzy mają na koncie dobrze przyjęte filmy: Łukasz Światowiec ("Planeta Singli") oraz Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni").

Obsada filmu "Cały ten seks". Premiera online tylko na Prime Video

W obsadzie znaleźli się aktorzy i aktorki znani m.in. z "365 dni" (Magdalena Lamparska, która grała przyjaciółkę głównej bohaterki - Olgę i Otar Saralidze, który grał brata Massimo Domenica), a także filmów Patryka Vegi (Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski, którzy w filmie będą romansować, ale w prawdziwym życiu ostatnio się rozwiedli).

Katarzyna Warnke ("Kobiety mafii", "Brokat")

Michał Czernecki ("Każdy wie lepiej", "Skołowani")

Magdalena Lamparska ("365 dni", "365 dni. Ten dzień", "Kolejne 365 dni")

Piotr Witkowski ("Proceder", "Plan lekcji")

Anna Karczmarczyk ("Dziewczyny z Dubaju", "Mój dług")

Piotr Stramowski ("Pitbull", "Miłość na pierwszą stronę", "Pokusa")

Wiktoria Filus ("W głębi lasu", "Brokat)

Mateusz Więcławek ("W lesie dziś nie zaśnie nikt 2", "Wesele")

Laura Breszka ("Tajemnica zawodowa", "Ślub doskonały")

Otar Saralidze ("365 dni", "365 dni. Ten dzień", "Kolejne 365 dni")

Nicolas Przygoda ("Plan lekcji, Filip")

Natalia Sierzputowska ("Czarna owca, Teściowie")

Komedia "Cały ten seks" będzie miała premierą na Prime Video 10 listopada 2023 r.