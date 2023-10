Meryl Streep rozstała się z mężem. Od sześciu lat żyła z nim w separacji

Meryl Streep po ponad 45 latach małżeństwa ogłosiła, że rozstaje się z Donem Gummerem. Hollywoodzka gwiazda doczekała się razem z amerykańskim rzeźbiarzem czwórki dzieci. Jak donoszą zagraniczne media, para przez ostatnie sześć lat żyła w separacji.

Meryl Streep i Don Gummer byli w związku małżeńskim przez 45 lat. Fot. MIGUEL RIOPA / AFP / East News

Meryl Streep rozstała się z mężem

Zdobywczyni trzech Oscarów za "Sprawę Kramerów", "Wybór Zofii" i "Żelazną damę" za pośrednictwem rzecznika prasowego poinformowała media, że kończy małżeństwo z Donem Gummerem. Meryl Streep od ponad sześciu lat nie pojawiała się publicznie w obecności partnera.

"Chociaż zawsze będą się o siebie troszczyć, wybrali życie osobno" – czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na łamach portalu Page Six. Streep i Gummer poznali się w 1978 roku, czyli w trudnym dla aktorki momencie z jej życia. Gwiazda filmu "Mamma Mia!" opłakiwała wówczas śmierć swojego chłopaka Johna Cazalego, z którym była związana przez dwa lata.

W trakcie kręcenia oscarowej "Sprawy Kramerów" Streep wynajęła mieszkanie od swojego przyszłego męża, gdy ten podróżował po świecie. Para pobrała się po zaledwie sześciu miesiącach znajomości.

Meryl Streep rzadko opowiadała publicznie o życiu prywatnym, dlatego wywiad z 2002 roku, w którym wyjaśniła, w jaki sposób udało jej się z Gummerem utrzymać zdrową relację, spotkał się ze sporym rozgłosem. Jak sama przyznała, kluczem do udanego związku była dobra wola.

Z małżeństwa Streep i Gummera narodziła się czwórka dzieci: syn Henry (1979 r.) i córki Mamie (1983 r.), Gracie (1986 r.) oraz Louisa (1991 r.). Aktorka zdradziła w 2019 roku w wywiadzie z gazetą "Sydney Morning Herald", że była tym "złym gliną", zaś jej mąż tym "dobrym".

Meryl Streep - gdzie ostatnio wystąpiła?

Meryl Streep dołączyła niedawno do obsady trzeciego sezonu "Only Murders in the Building", serialu platformy Hulu (w Polsce można go oglądać na Disney+) z Seleną Gomez ("Czarodzieje z Waverly Place"), Martinem Shortem ("Interkosmos") i Stevem Martinem ("Ojciec panny młodej").

"Zbrodnie po sąsiedzku" to czarna komedia, która podbiła serca widzów i krytyków. Opowiada o trójce nieznajomych mających kręćka na punkcie produkcji true crime (czyli o prawdziwych morderstwach), którzy nagle zdają sobie sprawę, że w budynku, w którym mieszkają, doszło do zbrodni. Łączą więc siły we wspólnym dochodzeniu, które będzie miało (zazwyczaj zabawne) konsekwencje.

Dodajmy, że Streep możemy oglądać także w miniserialu "Ekstrapolacje" z Tobey Maguirem ("Spider-Man"), Marion Cotillard ("Niczego nie żałuję"), Sinną Miller ("Snajper") i Forestem Whitakerem ("Ostatni król Szkocji").