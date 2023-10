Nieoficjalnie: Zabójstwo 6-latka zaplanowane. Ujawniono nowe ustalenia w sprawie

44-latek zaplanował morderstwo i uciekał ze sprzętem survivalowym – takie informacje nieoficjalnie dziennikarzom "Wyborczej" mieli przekazać policjanci. Mężczyzna, który jest podejrzewany o zabójstwo 6-letniego syna, jest poszukiwany listem gończym.

Nieoficjalnie: Zabójstwo 6-latka zaplanowane. Ujawniono nowe ustalenia Fot. Damian Klamka / East News

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Oto, co wiadomo o zabójcy 6-latka z Gdyni

Z najnowszych, nieoficjalnych ustaleń wynika, że poszukiwany listem gończym zabójca 6-letniego chłopca, którym ma być ojciec, zbrodnię miał zaplanować.

– Jest zwykłym szeregowcem, ale bardzo dobrze wysportowanym i potrafiącym przeżyć w terenie – ujawnił policyjny informator "Wyborczej". Jak dodał, zabójstwo dziecka było zaplanowane.

Co oznacza, że 44-latek jest wysportowany? Według policjanta przebiegnięcie 20 km nie stanowi dla niego żadnego problemu. Co więcej, mężczyzna miał zabrać ze sobą sprzęt do survivalu.

Służby nie przekreślają żadnego scenariusza. Informator "Wyborczej" wyjaśnił, że morderca "raczej" szukany jest żywy, ale nie wykluczono scenariusza dotyczącego samobójstwa.

Zabójca 6-latka nie ma problemu z przebiegnięciem 20 kilometrów

To samo dotyczy posiadania broni. Według dziennika jest możliwe, że przestępca nie ma jej przy sobie. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest bardzo niebezpieczny. – Może być cholernie niebezpieczny, ale najprawdopodobniej nie ma ze sobą broni palnej – powiedział policjant.

Gazeta dodała, że 44-latek wyszedł z domu ze sprzętem do survivalu. Miał ze sobą nóż, którym prawdopodobnie zabił swoje dziecko. Nieoficjalnie wiadomo także, że Borys najprawdopodobniej mieszkał z żoną i synem.

– Wiemy, że prokuratura wojskowa sprawdza wątek, czy sprawca był biologicznym ojcem dziecka. Nie wiemy, jaki jest efekt tych ustaleń – wyjaśnił mundurowy.

Jest list gończy za Grzegorzem Borysem. Policja wydaje pilne komunikaty

Policja wydała na platformie "X" kolejny komunikat w sprawie poszukiwań mężczyzny, który zabił 6-letniego chłopca.

"Prokurator ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni, zarządził poszukiwania Grzegorza Borysa na podstawie listu gończego art. 148 par. 2 pkt 1 Kodeksu Karnego - zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem" – czytamy.

Jak pisaliśmy w naTemat, policja wydała również pilny apel do obywateli w związku z ogromnym zainteresowaniem poszukiwaniami Grzegorza Borysa. Po pierwsze: nie należy samodzielnie zatrzymywać mężczyzny.

"Apelujemy również, aby nie ujmować mężczyzny samodzielnie, to zadanie dla policjantów. Najważniejsze jest bezpieczeństwo osobiste. Prosimy o zadzwonienie na numer alarmowy 112" – czytamy.

W poszukiwania zaangażowano już łącznie ponad tysiąc funkcjonariuszy.