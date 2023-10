4-miesięczna dziewczynka ze śladami pobicia trafiła do szpitala. Lekarze byli zszokowani jej stanem

Kiedy dziecko trafiło do szpitala, nie było wątpliwości, że było ono ofiarą przemocy. Lekarze zawiadomili policję, która podjęła czynności w sprawie. Ostatecznie zapadła decyzja o aresztowaniu rodziców.

Jasło: 4-miesięczna dziewczynka pobita. Jest decyzja w sprawie rodziców Fot. Stanislaw Bielski / REPORTER

Dramat niemowlaka rozegrał się w wiosce niedaleko Jasła. To stamtąd, jak informuje "Fakt", 4-miesięczna dziewczynka trafiła do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. "Lekarze z Rzeszowa byli zaszokowani, kiedy zobaczyli, w jakim stanie trafiło do nich niemowlę" – podaje dziennik.

Na razie nie ma informacji, kto przywiózł dziecko z obrażeniami, ale kiedy lekarze przeprowadzili badanie, nie mieli wątpliwości, że konieczne jest zawiadomienie o sprawie służb.

Policja zabrała głos ws. pobicia 4-miesięcznego dziecka z okolic Jasła

Informacja na temat pobicia dziecka miała spłynąć do policjantów w czwartek wieczorem. Poinformowanie służb jest standardowym działaniem w takich przypadkach.

– Dostaliśmy informację, że w placówce przebywa czteromiesięczna dziewczynka, na ciele której znajdują się ślady znęcania się – mówi dla "Faktu" mł. asp. Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Jak dodał, służby podjęły już decyzję o zatrzymaniu rodziców.

– Mogę potwierdzić, że rodzice zostali właśnie tymczasowo aresztowani – wyjaśnił Daniel Lelko. Z informacji, które podały służby, wiadomo, że matka dziewczynki ma 20 lat, a ojciec 25.

W sprawie prowadzone jest śledztwo i jak podaje "Fakt", w sobotę rodzice mieli usłyszeć zarzuty. Na razie nie potwierdzono, czy rodzice zdecydowali się złożyć wyjaśnienia i czy przyznali się do znęcania nad dzieckiem.