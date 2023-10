Fani Rihanny mogą spać spokojnie. Ostatnio zagraniczne media obiegła nieoficjalna informacja, z której wynika, że barbadoska piosenkarka niebawem wypuści dwa albumy i wyruszy w "bogatą" trasę koncertową.

Rihanna ma wrócić z dwoma płytami i trasą koncertową. Fot. Rex Features / East News

Rihanna ma wrócić z dwoma płytami i trasą "na bogato"

Rihanna przed laty skupiała się wyłącznie na muzyce. Jej pierwszy singiel "Pon De Replay" stał się hitem w 2005 roku. Potem kariera Barbadoski nabrała tempa. Każda kolejna płyta artystki cieszyła się światową sławą, a do najważniejszych dzieł w jej dyskografii można zaliczyć m.in. czwarty krążek "Rated R" czy piąty album studyjny "Loud".

W 2016 roku ukazała się jej ostatnia płyta zatytułowana "Anti", na której znalazły się takie utwory jak "Consideration" oraz "Love on the Brain". Następnie gwiazda odłożyła mikrofon na bok i założyła swoją markę kosmetyków Fenty Beauty, na której zbija miliony.

Występ 35-letniej piosenkarki na tegorocznym Super Bowlu dał fanom nadzieję na to, że ich idolka wkrótce powróci z nowymi pomysłami. Minęły miesiące i dopiero teraz w zagranicznych mediach pojawiły się pogłoski o tym, że Riri ma w zanadrzu wielką bombę w postaci dwóch albumów i trasy koncertowej, na którą - wierząc tabloidom - podpisała kontrakt warty 32 mln dolarów z Live Nation.

– Jej zespół kreatywny pracuje po cichu w Los Angeles, a ona w międzyczasie wychowuje dwóch synów. Gdy wróci do pracy, będzie miała materiał obejmujący dwa albumy – przekazała brytyjskiemu dziennikowi "The Mirror" osoba z bliskiego otoczenia gwiazdy.

Dodajmy, że poprzedni raz Riri wyruszyła w trasę koncertową w 2016 roku. Mimo tego nadal stara się być aktywna muzycznie: w zeszłym roku nagrała piosenkę "Lift me Up" do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", za którą otrzymała pierwszą nominację do Oscara.

Życie rodzinne Rihanny

Piosenkarka R&B spotyka się ze znanym amerykańskim raperem A$AP Rockym od ponad dwóch lat. Muzyk potwierdził ich związek dokładnie 19 maja 2021 roku na łamach magazynu dla mężczyzn "GQ", Para pojawiła się później razem podczas jednej z edycji MET Gali.

Rihanna została mamą w maju 2022. Popowa gwiazda powitała na świecie swojego pierwszego syna, któremu nadała imię RZA. Drugie dziecko urodziła zaś w sierpniu bieżącego roku. Chłopiec nazywa się Riot.

Wspomnijmy, że podczas Super Bowl 2023 Rihanna zaśpiewała na scenie, będąc w zaawansowanej ciąży.

W trakcie drugiej ciąży Rihanna, jej partner i pierwszy syn trafili na okładkę brytyjskiego wydania "Vogue'a". Zjawiskowa fotografia rodziny zwróciła uwagę również pod innym względem: to Rihanna przedstawiona jest na nim jako liderka/przewodniczka, za którą podąża Rocky z ich dzieckiem na rękach.

"Zgodnie z tradycyjnymi rolami płciowymi to kobieta jest 'strażniczką domowego ogniska' i główną opiekunką dziecka, podczas gdy mężczyzna powinien im 'przewodzić'. Okładka 'Vogue'a' w piękny i subtelny sposób odwraca jednak ten konserwatywny podział na 'męskie' i 'żeńskie' pokazując heteroseksualną parę z dzieckiem w rolach odmiennych od tych 'zwyczajowych'" – tak sesję skomentowała w naTemat dziennikarka Maja Mikołajczyk z Działu Kultura.

