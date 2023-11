K anapka Drwala to burger kultowy i to określenie nie jest wcale dodane na wyrost – niedowiarkom polecam się wybrać do McDonald's w dniu "premiery" i zobaczyć kolejki do kas i sznur ciągnących się samochodów do okienek drive through. Kiedy wypada Ten Dzień dla smakoszy fast-foodów?





Kiedy powróci kultowa kanapka Drwala? Jest pewien "algorytm", który może pomóc rozwikłać zagadkę

Bartosz Godziński

Kanapka Drwala to burger kultowy i to określenie nie jest wcale dodane na wyrost – niedowiarkom polecam się wybrać do McDonald's w dniu "premiery" i zobaczyć kolejki do kas i sznur ciągnących się samochodów do okienek drive through. Kiedy wypada Ten Dzień dla smakoszy fast-foodów?