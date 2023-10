Magda Gessler odsłoniła kulisy wesela córki ukochanego. Krótko skomentowała jedzenie

Magda Gessler w miniony weekend miała bardzo ważne rodzinne wydarzenie. Jej "druga córka", a dokładnie pociecha jej partnera Waldemara wychodziła za mąż, czym restauratorka postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych. Nie zabrakło oczywiście pytań dotyczących jedzenia. Celebrytka skomentowała je krótko.

Magda Gessler to zdecydowanie kolorowy ptak rodzimego show-biznesu. Jej życie prywatne nie było usłane różami. Jednak nie można o nim powiedzieć, że było monotonne. Restauratorka znana jest ze swojego temperamentu. Obecnie Gessler odnalazła szczęście u boku Waldemara Kozerawskiego.

Poznała go wiele lat wcześniej w Warszawie i już wtedy miał między nimi wybuchnąć płomienny romans. Przerwały go jednak zobowiązania obu kochanków. Gessler akurat wracała do Hiszpanii, a Kozerawski wylatywał do Kanady.

Ponownie spotkali się dopiero po ponad 20 latach, gdy Magda Gessler była współodpowiedzialna za organizację pewnego zjazdu lekarzy. Waldemar Kozerawski pojawił się na nim już jako znany kanadyjski lekarz medycyny estetycznej. I nadal mieszka na stałe w Toronto, choć Gessler większość czasu spędza w Warszawie. Właśnie budowanie związku na odległość ma być ich kluczem do sukcesu.

Tak Gessler bawiła się na weselu córki swojego partnera [WIDEO]

W ostatnim czasie w życiu prywatnym Gessler miało miejsce wiele ważnych uroczystości. Oprócz tego, że bawiła się na zimowym ślubie swojej córki Lary, to również miało miejsce wesele jej syna, które zorganizowano bardzo oryginalnie, bo... na łodzi. Teraz na ten długo wyczekiwany dzień doczekała się Chanelle, córka jej ukochanego Waldemara.

Pociecha lekarza postawiła na bardzo oryginalną kreację i postanowiła odsłonić brzuch. Uwagę wszystkich zwrócił również wielki kwiat i długi welon. Restauratorka postanowiła odsłonić kulisy uroczystości w swoich mediach społecznościowych, gdzie opublikowała fragmenty z zaślubin i wesela.

https://www.instagram.com/reel/Cy9IF3Ou7I2/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

"Marzenie wielu kobiet… Prawdziwy ślub. Prawdziwe uczucie i wsparcie ogromne w rodzinie męża... Sama prawniczka zakręcona modą: sukienka jej pomysłu i w jej wykonaniu ze swojej kreacji z dawnych lat: wyjątkowa kreatywność inspirowana Butrym (Magda Butrym, projektantka – przyp. red.). Piękna ceremonia zaślubin" – napisała na Instagramie celebrytka.

Dociekliwi internauci postanowili jednak dopytać o jedzenie, które było serwowane na przyjęciu weselnym. Wspomniano o rzucaniu talerzy, z którego słynie restauratorka. "Magda, a jak z posiłkami? Nie musiałaś rzucać talerzami?" – dopytała czujna internautka. Gwiazda telewizji TVN postanowiła to skomentować krótko, acz dobitnie. "Pycha, aż dziwne" – podsumowała wyraźnie zaskoczona Magda Gessler.

W innym poście celebrytka odsłoniła kulisy weselnej zabawy. Na nagraniu widać restauratorkę i Chanelle świętujące wspólnie wyjątkowy dzień.

https://www.instagram.com/reel/Cy8sNxLuh07/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Widać, że Magda Gessler nie jest typową macochą rodem z bajek, a obydwie panie świetnie się dogadują. Nie zabrakło wspólnych pląsów, jak również wzajemnych buziaków. "Wesele @chanellekoz. Niech żyje miłość!" – podsumowała restauratorka.