Tata pożegnał Cezarego Olszewskiego. Zamieścił chwytający za serce wpis

Cezary Olszewski nie żyje. Ciało tancerza odnaleziono w jednym z hoteli w Ostrołęce. Prokuratura poinformowała już o możliwej przyczynie śmierci zwycięzcy "Tańca z gwiazdami". Do samego końca liczni przyjaciele i znajomi choreografa mieli nadzieję, że wiadomość o jego zgonie nie jest prawdą. Jednakże to jego ojciec ostatecznie potwierdził te smutne informacje. Zareagował także na spływające kondolencje poruszającymi słowami.

Tata Cezarego Olszewskiego odpowiedział na mnóstwo wyrazów współczucia, które zalały jego profil na Facebooku. Jego zwięzłe, poruszające słowa rozwiały wszelkie wątpliwości.

"Płaczę razem z tobą. Niestety, to prawda…" – napisał w krótkim komentarzu pełnym bólu, potwierdzając to, że jego syn Cezary nie żyje.

Cezary Olszewski przyszedł na świat 17 lipca 1981 r. w Ostrołęce. "Wychowałem się w blokowisku, na którym nie było za ciekawie. Było ciężko, ale jakoś sobie radziłem. (...) Wylądowałem troszkę lepiej niż moi koledzy z osiedla" – wspominał w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami".

Parę lat temu jego ojciec w rozmowie z "Gazetą Współczesną" wspominał, co działo się na ostrołęckim blokowisku.

"Mówiło się, że mieszkali tam ci, którzy albo siedzą, albo będą siedzieć. Bywało, że (Czarek - red.) jako młody chłopak z kimś się pobił. Ale na pewno nie szukał awantur. Na to, że nie został na ulicy, na pewno wpłynął fakt, że poza chodzeniem do szkoły, miał co robić po lekcjach, miał zajęcie - taniec" – opowiadał Grzegorz Olszewski.

Tancerz wyrósł w rodzinie, która rozpadła się – po rozwodzie rodziców zamieszkał z matką, lecz nadal utrzymywał relacje z ojcem. W jego rodzinie były też dwie przyrodnie siostry i brat.

Kiedy miał 12 lat, mama przekonała go do tego, by spróbował swoich sił w tańcu. Sala treningowa szybko stała się jego drugim domem. "Mama mnie wysłała na tańce, bo byłem 'klusek'" – mówił Olszewski, nawiązując do tego, że jako dziecko miał problemy z nadwagą.

Zaledwie w ciągu czterech lat intensywnych treningów zdobył najwyższą, międzynarodową klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Był również członkiem zespołu tanecznego "Odysea", z którym niejednokrotnie triumfował jako mistrz Polski.

Cezary zdobył wykształcenie w stolicy, studiując w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, a także ukończył studia w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, położonym niedaleko Warszawy.

Był certyfikowanym trenerem sportowym ze specjalnością taniec sportowy. Był członkiem zespołu tanecznego Volt. Można było zobaczyć go również w produkcjach telewizyjnych takich jak "M jak miłość", "Pitbull" i "Twarzą w twarz". To jednak bycie trenerem w "Tańcu z Gwiazdami" przyniosło mu największą rozpoznawalność.

Prywatnej tancerz był w relacji z Angeliką Jakubowską, zdobywczynią tytułu Miss Polonia w 2008 roku. Później jego partnerką życiową została Aneta Gworys, z którą wziął ślub w 2018 roku.

Prokuratura podała możliwą przyczynę zgonu Olszewskiego

Elżbieta Edyta Łukasiewicz reprezentująca Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce, potwierdziła, że w jednym z hoteli w Ostrołęce rano 30 października 2023 roku znaleziono ciało 42-letniego mężczyzny.

"Przy zwłokach znaleziono dokumenty wystawione na osobę Cezarego O. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny miejsca znalezienia zwłok. Nadto z udziałem prokuratora i biegłego lekarza przeprowadzono oględziny zewnętrzne zwłok. Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O." – przekazała rzeczniczka w oświadczeniu przesłanym Plejadzie.

Wspomniała także o możliwej przyczynie śmierci. "Zgon prawdopodobnie nastąpił z przyczyn mózgowych, tj. udaru mózgu. W związku z powyższymi okolicznościami odstąpiono od przeprowadzania sekcji zwłok. Aktualnie w sprawie wykonywane są czynności procesowe, m.in. zabezpieczany jest hotelowy monitoring" – zaznaczyła.