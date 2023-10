"To mnie boli". Roxie szczerze o największym problemie związku z Mglejem

Roxie Węgiel jest w szczęśliwym związku z Kevinem Mglejem. Młodzi zakochani na co dzień mierzą się jednak z niezbyt pochlebnymi komentarzami na temat swojej relacji. 18-latka w jednym z najnowszych wywiadów wyznała, jak jej narzeczony radził sobie z hejtem. Przyznała, że była to dla niej naprawdę przykra sprawa.

Roksana Węgiel o komentarzach na temat jej związku. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Roksana Węgiel jest zaręczona z 26-letnim Kevinem Mglejem, który tak jak ona – na co dzień tworzy muzykę. Para pracowała razem nad najnowszą płytą wokalistki "13+5". Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Pomimo faktu, że zakochani są ze sobą szczęśliwi, nie wszyscy niestety potrafią cieszyć się z ich szczęścia. Internauci uważnie śledzący życie gwiazd, nie wróżyli świetlanej przyszłości parze, twierdząc, że ich związek nie przetrwa próby czasu. Wielu jej wypowiedzi na temat "miłości od pierwszego wejrzenia" traktowało jako przejaw młodzieńczej wiary w pierwszą miłość.

Roxie o hejterskich komentarzach

Inni z kolei wytykają im różnicę wieku, czy podejrzewają Kevina, że ma jakieś złe zamiary względem młodej gwiazdy. Mają do niego wiele zarzutów, często w ogóle go nie znając. – Krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina, na temat naszej relacji, nie będąc w ogóle w tym, nie znając go jako człowieka. To jest naprawdę dobry człowiek, a to, czego on się o sobie naczytał, to co nas spotkało (...) jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to właśnie mnie tak boli – mówiła podczas wywiadu w stacji RMF FM.

Roxie zauważyła, że hejt dotyka ich tylko z anonimowych kont. Ludzie, gdy poznają Kevina "są nim zachwyceni".

– Na początku nie było nam łatwo z tym. Zarówno jemu, jak i mnie. Starałam się dać takie wsparcie, bo tak naprawdę on mierzył się z tym po raz pierwszy (...) Nie mogę się do dziś pogodzić z tym, jaka narracja powstała w sieci – wyznała.

Roksana i Kevin planują ślub?

Mimo złej otoczki Roksana i Kevin wspierają się i planują na poważnie swoją przyszłość. Ostatnio na światło dzienne wyciekły informacje dotyczące terminu ich ślubu. Jak doniósł portal shownews.pl przy weselu młodej parze ma pomagać wedding plannerka.

"Datę wybrali krótko po zaręczynach. Ślub odbędzie się już w przyszłym roku. Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać" – twierdzi informator portalu shownews.pl.

"Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich" – dodało źródło.

W rozmowie z cozatydzien.tvn.pl piosenkarka została wypytana, o jakim ślubie marzą z narzeczonym i czy powoli już wszystko planują. – Tak, nie mogę się doczekać, ale szczegóły zostawiamy dla siebie – powiedziała Roksana, nie chcąc okrywać wszystkich kart.

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że artystka ma 18 lat, a w dzisiejszych czasach to dość młody wiek na to, by decydować się na tak poważny krok, jakim jest małżeństwo. Dopytał o to, jak zareagowali przyjaciele Roxie, słysząc, że w przyszłym roku sformalizuje związek z Kevinem.

Węgiel odpowiedziała z uśmiechem: – Moim najlepszym przyjacielem jest Kevin, więc chyba całkiem dobrze to przyjął.

Jak na planowany ślub zapatrują się rodzice wokalistki? – Mam duże wsparcie ze strony rodziców – zapewniła. Roksana została także zapytana o plany na przyszłość. Czy zamierza odetchnąć od kariery muzycznej i skupić się na budowaniu rodziny? Artystka nie rozpatruje tego zero-jedynkowo. Jest zdania, że można wszystko pogodzić.