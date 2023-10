Kozidrak szczerze o związku Roxie Węgiel. Zobaczyła w niej siebie sprzed lat

Roksana Węgiel niedawno zaprosiła do współpracy Beatę Kozidrak, z którą nagrała utwór "Łobuz". To doświadczenie obudziło w liderce Bajmu wspomnienia. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że obserwując związek artystki z Kevinem Mglejem zauważyła pewne podobieństwo do jej relacji z Andrzejem Pietrasem.

Kozidrak szczerze o związku Węgiel i Mgleja. Wspomniała relację z Pietrasem Fot. instagram.com / @beatakozidrak; @roxie_wegiel

Wielkie hity Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, takie jak: "Józek, nie daruje ci tej nocy", "Co mi Panie dasz", "Biała armia", "Ta sama chwila", "Myśli i słowa" śpiewała i nadal śpiewa cała Polska. Wokalistka swoją karierę nieustannie rozwija od 55 lat i nawet na chwilę nie zamierza zwalniać tempa.

Liderka kultowej formacji niedawno zaproszona do nagrania piosenki "Łobuz" w duecie z Roksaną Węgiel. Piosenka znajdzie się na płycie młodej wokalistki "13+5". Obserwowanie 18-latki i jej narzeczonego podczas pracy na planie teledysku, przywołały Kozidrak wspomnienia z jej związku z Andrzejem Pietrasem.

Kozidrak szczerze o związku Węgiel i Mgleja. Wspomniała relację z Pietrasem

Przypomnijmy, że Beata Kozidrak związała się ze starszym od siebie o kilka lat Andrzejem Pietrasem pod koniec lat 70. Relacje zawodowe bardzo zbliżyły ich do siebie, co zaowocowało poważniejszym uczuciem. Liderka zespołu Bajm nie chciała wówczas czekać ze ślubem. W związku z tym uroczystość odbyła się w 1979 roku, gdy miała 19 lat. Dokładnie tyle, ile skończy w przyszłym roku Roxie.

Kiedy Kozidrak spotkała się z Węgiel i Mglejem, nie mogła powstrzymać skojarzeń. W najnowszym wywiadzie dla portalu plotek.pl szczerze opowiedziała, co sądzi na temat ich związku.

"To jest cudowne. Kiedy nagrywałam z Roxie tę piosenkę, zdałam sobie sprawę, że kiedy zaczynałam, miałam 18 lat, a Roxie ma w tej chwili 18 lat. Widziałam, jak współpracuje ze swoim przyszłym mężem, jak on się nią opiekuje i po prostu wspomnienia wróciły. Wspomnienia z czasów, kiedy zaczynałam i kiedy byłam razem z Andrzejem, on mnie wspierał i razem budowaliśmy taką markę, jaką jest Bajm w tej chwili" – zdradziła Beata Kozidrak.

Ojciec Kozidrak był przeciwny Pietrasowi

Beata Kozidrak w swojej autobiografii "Beata. Gorąca krew" zdradziła, że jej ojciec nie był przychylny jej ślubnym planom z Pietrasem. Ich związek wyoływał wiele kontrowersji.

"Kiedy w czasie obiadu oznajmiłam rodzicom, że spotykam się z Andrzejem, zapadła cisza. Gdy skończyliśmy jeść, ojciec wezwał mnie do siebie. – Za tego playboya? Zamierzasz wyjść za tego playboya? Po moim trupie! – krzyczał. – Ile ty masz lat? Życie chcesz sobie zmarnować? No cóż, taką właśnie reputację miał w Lublinie Andrzej, ale dla mnie nie miało to znaczenia" – opowiadała w swojej książce Kozidrak.

Przypomnijmy, że wokalistka i Andrzej Pietrasem byli małżeństwem przez 36 lat. Rozwiedli się w 2016 roku. Zanim jednak do tego doszło, przez dwa lata pozostawali w separacji. Pomimo zakończenia pewnego etapu w ich życiach, Pietras nadal pozostaje menadżerem Bajmu, a w przyszłym roku będą obchodzili jubileusz 45-lecia zespołu.

– W tej chwili rodzi mi się pomysł na trasę koncertową 45-lecia zespołu Bajm. Same hity Bajmu będą i piosenki, których myślę, jeszcze na żywo nie słyszeliście. Muszę to wszystko sobie w głowie powymyślać. Będę pracowała z ludźmi, z którymi poczuję satysfakcję. Na pewno to nie jest łatwe, ale kiedy wychodzę na scenę i widzę, że ludziom się to podoba, to jest to największa nagroda (...) Ja odpoczywam na scenie – podsumowała w rozmowie z Plotkiem Beata Kozidrak, dodając: – Mam nadzieję, że czymś was jeszcze zaskoczę.