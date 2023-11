Niebawem minie rok od kiedy Celine Dion zadeklarowała zakończenie kariery i wycofanie się z życia publicznego. Decyzję tę podyktował znacznie pogarszający się stan jej zdrowia, który uniemożliwił jej codzienne funkcjonowanie. Po kilku miesiącach milczenia artystka zamieściła nowy post na Instagramie, a fani zasypali ją pytaniami.

Celine Dion przemówiła na Instagramie po miesiącach ciszy. Dodała zdjęcie Fot. Instagram.com / @celinedion

2 listopada na instagramowym profilu Celine Dion zagościł nowy post. Przez ostatnie miesiące na jej koncie na próżno było szukać nowych zdjęć.

Świeża publikacja uradowała jej fanów, którzy nie tracą nadziei na to, że stan artystki polepszy się i powróci do koncertowania. Na świecie nie brakuje wielbicieli kanadyjskiej piosenkarki, którzy znają na pamięć teksty jej przebojów.

"Moi synowie i ja świetnie się bawiliśmy spotykając Kanadyjczyków z Montrealu po ich meczu hokeja przeciwko Golden Knights w Las Vegas w poniedziałek wieczorem. Grali tak dobrze, co za mecz!!! Dzięki za spotkanie po meczu, chłopaki! To było niezapomniane dla nas wszystkich. Szczęśliwego sezonu wszystkim!" – napisała, nie wspominając ani słowem o swojej chorobie.

Pod postem wielu fanów pyta artystkę o jej zdrowie i samopoczucie, ale ona nie udziela odpowiedzi.

Przypomnijmy, że Celine Dion cierpi na zespół sztywności uogólnionej. – Przepraszam, że tak długo się z wami nie kontaktowałam. Bardzo za wami wszystkimi tęsknię. Nie mogę się doczekać, kiedy stanę na scenie i osobiście z wami porozmawiam. Jak wiecie, zawsze byłam otwartą księgą, ale nie byłam wcześniej gotowa, by cokolwiek powiedzieć. Ale teraz już jestem – mówiła gwiazda w grudniu 2022 roku na nagraniu, które wtedy pojawiło się w jej mediach społecznościowych.

– Niedawno zdiagnozowano u mnie bardzo rzadką chorobę neurologiczną zwaną zespołem sztywnego człowieka (inaczej: zespół sztywności uogólnionej i zespół Moerscha-Woltmanna – red.), która dotyka mniej więcej jedną osobę na milion – tłumaczyła wtedy.

W sierpniu pisaliśmy o tym, że stan zdrowia artystki jest na tyle poważny, że do jej domu musiała się wprowadzić jedna jej sióstr, która będzie teraz pomagać w jej opiece. Na miejscu Celine wspierają także synowie: René-Charles, Eddy i Nelson.

W czerwcu 2023 roku w mediach pojawiła się informacja, że kanadyjska piosenkarka może już nigdy nie zaśpiewać na żywo.

"Ledwo może chodzić. Jej plecy są wygięte, a skurcze mięśni, które odczuwa, są nie do zniesienia. Nie może nawet wyjść z domu. Sytuacja osiągnęła taki punkt, że zaczynamy myśleć o jej odejściu na emeryturę i o tym, że już nigdy nie będzie śpiewać publicznie (...) Jest tak słaba, że nie chce być widziana. Nie chce nawet wyjść na ulicę, choćby po to, żeby zaczerpnąć powietrza" – powiedziała we wrześniu 2023 roku osoba z bliskiego otoczenia wokalistki w rozmowie z portalem Radar Online.

W niedawnym wywiadzie dla kanadyjskiego portalu showbizz.net Claudette Dion, starsza siostra Celine, opowiedziała o problemach zdrowotnych, które zmusiły gwiazdę do odwołania swojej trasy koncertowej i zaprzestania wykonywania swojej największej pasji, jaką jest występowanie na scenie.

Piosenkarka zmaga się z problemami w poruszaniu się i bolesnymi skurczami. Mimo to rodzina gwiazdy nie traci nadziei i wciąż wierzy w postęp w leczeniu.

"Wiem, że kilka razy była w Denver, bo są tam wspaniali medycy. Trzymam kciuki. Tylko tyle możemy zrobić. Powtarzać jej, jak bardzo ją kochamy i życzymy jej wszystkiego najlepszego" – podkreśliła.

Claudette Dion wspomniała również, że Celine stara się pozostać optymistką i mocno wierzy w poprawę swojego stanu zdrowia.

"Otrzymaliśmy kilka pięknych listów i staramy się, jak tylko możemy, aby Celine je przeczytała. Wiem, że psychicznie jest bardzo silna. Wcale nie jest przygnębiona, wręcz przeciwnie - jest pełna radości życia. Powiedziała mi niedawno: 'Przejdziemy przez to, słucham wszystkiego, co mi mówią i robię to z zaangażowaniem, bo chcę wrócić, to jest pewne'" – przytoczyła słowa wokalistki.

Siostra Celine skorzystała z okazji, aby zdementować plotki mówiące o tym, że artystka obecnie korzysta z wózka inwalidzkiego. Również odcięła się od rozprzestrzeniających się w internecie spekulacji na temat rzekomego nowotworu, który miał zostać zdiagnozowany u piosenkarki.