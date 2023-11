Pawłowicz twierdzi, że była "szczuta" na cmentarzu. Skarży się na "widzów TVN"

Mateusz Przyborowski

K rystyna Pawłowicz podzieliła się w sieci tym, co miało ją spotkać na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych. Stwierdziła, że spotkała się "z wyjątkową falą agresji i obelg" także ze strony "osób starszych, widzów TVN". Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wskazała, co jej zdaniem doprowadziło do takiego zachowania. Zareagowali też internauci.