Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała nową relację na Instagramie. Wspomniała w niej o swoim "nowym zajęciu". "Nie wracam do telewizji" – mogliśmy także przeczytać w opisie.

Agnieszka Woźniak-Starak kończy z telewizją? Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Agnieszka Woźniak-Starak aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Jest tam w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Pokazuje tam kulisy życia zawodowego, jak i prywatnego.

W Halloween – jak wiele innych gwiazd – wybrała się na imprezę. W relacji pokazała wideo, które opatrzyła żartobliwym opisem: "Moja nowa fucha, asystentka czarodzieja. Nie wracam do telewizji".

Wiele wskazuje więc na to, że Woźniak-Starak świetnie się bawiła. Jej sympatycy mogę jednak odetchnąć z ulgą. Publikacja gwiazdy była raczej żartem, a nie poważną deklaracją.

Kariera Agnieszki Woźniak-Starak

Od blisko dwóch dekad jest związana z mediami. Agnieszka Woźniak-Starak karierę zaczynała w radiowej Jedynce. Potem postanowiła spróbować swoich sił przed kamerą. Związała się z Telewizją Polską, gdzie prowadziła programy takie, jak: "Kawa czy herbata?", "Pytanie na śniadanie" czy "Bitwa na głosy".

Z czasem swoje miejsce odnalazła u konkurencji. To w TVN mogliśmy oglądać ją w roli gospodyni w produkcjach: "Apluaz, Aplauz!", "Azji Express", "Ameryce Express" oraz "BigBrotherze". Od 2020 roku prowadziła razem z Ewą Drzyzgą "Dzień dobry TVN". Przed wakacjami okazało się, że to koniec jej przygody z tym formatem.

Z kolei na początku 2023 roku Woźniak-Starak ruszyła z nowym projektem. Z Gabi Drzewiecką zaczęła prowadzić program internetowy pt. "Trójkąt" na platformie YouTube.

"W 2023 zapraszamy do trójkąta. Zawsze chciałyśmy zrobić coś na własnych zasadach. Rozmawiać z kim chcemy, o czym chcemy i ile chcemy. Ruszamy z naszym kanałem na YouTube. Będzie to miejsce, gdzie znajdziecie rozmowy, a nie wywiady. Naszym zdaniem bardzo ciekawe rozmowy, ale to ocenicie sami. Niebawem powiemy, kto jako pierwszy wylądował w trójkącie z nami – zapowiadały na początku dziennikarki.

Agnieszka Woźniak-Starak kilka tygodni temu opublikowała zdjęcie sprzed lat, na którym była łudząco podobna do Kylie Minogue. Fani zalali prezenterkę falą komplementów. W rozmowie z portalem cozatydzien.pl prezenterka odniosła się do tamtego kadru, a także wspomnień z dzieciństwa. Jak się okazało, prezenterka przed laty marzyła o karierze artystki. Jednak szybko została sprowadzona na ziemię i nie została przyjęta na zajęcia teatralne.

"Jak miałam jakieś 11-12 lat, to rzeczywiście był taki pomysł, szybko mnie jakoś z tego otrząsnęli na egzaminach do kółka teatralnego państwa Machulskich, no nie dostałam się. Tak pogrzebano moje marzenia o aktorstwie i nigdy więcej do nich nie wróciłam" – podsumowała.