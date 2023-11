Już po raz dwunasty dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęła się akcja "Darmowy listopad" podczas której mamy szansę na zwiedzenie dawnych rezydencji królewskich zupełnie za darmo. Które zamki są objęte promocją i jak zdobyć darmowe bilety?

Łazienki Królewskie i Zamek na Wawelu to tylko niektóre z obiektów, które zwiedzimy za darmo w listopadzie fot. canva.com / michal collection

Jeśli masz na liście miejsc do odwiedzenia w Polsce którąś z dawnych rezydencji królewskich, koniecznie sprawdź, czy nie znajduje się ona na wykazie tych biorących udział w akcji "Darmowy listopad 2023". Jak co roku od już dwunastu lat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwia darmowe zwiedzanie zamków i pałaców. Na liście znajdują się nie tylko te najbardziej znane, ale i te mniejsze i bardziej kameralne.

Wydarzenie ma na celu zachęcenie do zapoznania się z bardzo bogatą historią naszego kraju. A jak powszechnie wiadomo, za darmo to uczciwa cena i nic tak nie motywuje do wycieczki, jak darmowe bilety.

Od początku w kampanii uczestniczą najbardziej ikoniczne polskie rezydencje królewskie, takie jak: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie czy Zamek Królewski w Warszawie. Do tego prestiżowego grona w ostatnich latach dołączyły muzea w Sandomierzu, Lublinie i Malborku, które również mają zamkowe siedziby, oraz Zamek Żupny w Wieliczce. W ubiegłym roku do akcji „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” dołączył Zamek Królewski w Poznaniu oraz zamki w Kwidzynie i Sztumie – oddziały Muzeum Zamkowego w Malborku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytamy na stronie projektu

Ze względu na spore zainteresowanie biletami, liczba osób, które mogą jednocześnie odwiedzić dany obiekt lub wystawę, jest zwykle ograniczona. Przed wybraniem się na wycieczkę, warto wcześniej sprawdzić dostępność i pobrać darmowe wejściówki. W niektórych obiektach może być także pobierana dodatkowa opłata za korzystanie z audioprzewodnika.

Co zobaczyć podczas Darmowego listopada?

Na zamku w Malborku, który był siedzibą królów polskich w latach 1457-1772, można obejrzeć wystawę stałą, ekspozycję "Nigra crux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego" oraz wystawę czasową "Wazowie w Malborku". Bezpłatne zwiedzanie obejmuje także pobliskie zamki w Kwidzynie i Sztumie.

W Muzeum Zamkowym w Sandomierzu przez cały listopad bezpłatnie zwiedzimy wszystkie wystaw stałe, na których podziwiać możemy między innymi m.in. biżuterię wykonaną z wydobywanego w okolicy krzemienia pasiastego, czy też kuchnię zamkową. Dostępna jest także ekspozycja "Janusz Kamocki – Sandomierzanin, patriota, etnograf" gdzie można zobaczyć imponującą kolekcję ponad 1,5 tysiąca pamiątek rodzinnych.

W ramach akcji "Darmowy listopad" odwiedzimy także Zamek Królewski na krakowskim Wawelu. Tam należy pamiętać, że przed zwiedzaniem konieczne jest pobranie wejściówek na konkretną godzinę. W poniedziałki wejdziemy za darmo do skarbca koronnego, zbrojowni i na wystawę "Wawel zaginiony", zaś w pozostałe dni tygodnia do reprezentacyjnych komnat królewskich.

Przy okazji można także odwiedzić Zamek Żupny w Wieliczce, który jest dawną siedzibą zarządu solnego słynnej kopalni. Tam można zobaczyć między innymi niecodzienną wystawę, przedstawiającą solniczki.

W Łazienkach Królewskich bez opłat są dostępne wszystkie wystawy stałe i czasowe. Dodatkowo w każdy czwartek będzie można skorzystać z bezpłatnego oprowadzania po wystawach w Pałacu na Wyspie. Z kolei w Zamku Królewskim w Warszawie zwiedzimy Trasę Królewską oraz niektóre wystawy.

Muzeum Narodowe w Lublinie udostępni nie tylko Kaplicę Trójcy ozdobioną pięknymi freskami, ale także wieżę zamkową z tarasem widokowym.

Więcej informacji o atrakcjach oraz o tym jak zarezerwować bilety znajdziesz na stronach obiektów.

Czytaj także: https://natemat.pl/501788,zlote-pinezki-polskie-zamki