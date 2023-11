D o zabójstwa doszło na Filipinach, na wyspie Mindanao. Jak podają lokalne media, napastnik wszedł do studia w mieszkaniu zamordowanego dziennikarza. Został do niego wpuszczony, bo powiedział, że chce ogłosić "coś ważnego" na antenie. Zamiast komunikatu padły strzały.





Nie żyje dziennikarz radiowy. Został zastrzelony podczas prowadzenia audycji

Dorota Kuźnik

