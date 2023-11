Leszek Miller ogłosił, że przechodzi na polityczną emeryturę. Fot. Jacek Dominski / REPORTER

– Potwierdzam, że w przyszłym roku kończę swoją kadencję w Parlamencie Europejskim i przechodzę w stan spoczynku. I żaden polityk i żadna siła polityczna nie jest w stanie mnie odwieść od tego zamiaru – poinformował Leszek Miller w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24.

77-latek zaznaczył, że na politycznej emeryturze chce przyjąć rolę "życzliwego krytyka". Czyli zamierza szczerze oceniać także przyszłą władzę, kiedy jej decyzje będą wywoływały kontrowersje.

Próbkę swoich umiejętności w tym zakresie Leszek Miller dał już teraz. Rozmówca Konrada Piaseckiego nie gryzł się w język, gdy został poproszony o skomentowanie pomysłu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy w sprawie rotacyjnego marszałka Sejmu.

To dla mnie dziwoląg! A już w ogóle super dziwolągiem jest to, że twórcy tego pomysłu powołują się na Parlemant Europejski. W PE kadencja to jest pieć lat, ale kadencja wszystkich stanowisk wybieranych jest dwuipółroczna i to jest wpisane do regulaminu i dawno przyjęte.

Leszek Miller

o rotacyjnym marszałku Sejmu w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24