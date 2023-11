Suski zadziwił po decyzji Dudy ws. marszałka seniora. "Nie należał do jadowitych"

– Prezydent podjął salomonową decyzję – tak poniedziałkowe orędzie Andrzeja Dudy ocenił Marek Suski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pochwalił też wybór Marka Sawickiego z PSL na marszałka seniora. – Nie był totalną opozycją – stwierdził.

Marek Sawicki będzie marszałkiem seniorem. Marek Suski tak to skomentował Fot. Zrzut ekranu / tvp.info

Mateusz Morawiecki dostanie misję utworzenia nowego rządu, a Marek Sawicki został wyznaczony na marszałka seniora. O ile w przypadku obecnego szefa rządu PiS mówiło się od kilku tygodni, to wybór posła PSL mocno już zaskoczył opinię publiczną. Poniedziałkowe orędzie Andrzeja Dudy, w którym ogłosił swoje decyzje, jest więc szeroko komentowane przez polityków różnych opcji.

Marek Sawicki marszałkiem seniorem. Marek Suski tak to skomentował

Nie brakuje też głosów, że decyzja o tym, iż 13 listopada to poseł PSL poprowadzi pierwsze obrady Sejmu po wyborach, to kolejne w ostatnim czasie zaproszenie do współpracy od PiS dla ludowców. Wydaje się, że spekulacji na ten temat raczej nie utnie wtorkowa wypowiedź Marka Suskiego w TVP Info.

– Wszyscy czekaliśmy na decyzję pana prezydenta. Pan prezydent podjął salomonową decyzję (wł. salomonowy wyrok – red.). Jest coś dla opozycji (marszałek senior z PSL – red.) i jest powierzenie funkcji premiera premierowi, który pchnął Polskę na szybką ścieżkę rozwoju. To jest dobre posunięcie – stwierdził wiceprzewodniczący klubu PiS w programie Michała Rachonia.

Suski dodał, że współpraca Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy to "koalicja ośmiu gwiazdek, czyli zemsty". – Taki swoisty stan wojenny, bo jak nas wszystkich chcą wsadzać do więzienia, to kiedyś tak za Jaruzelskiego było, a dzisiaj w te buty wchodzi Donald Tusk – oznajmił polityk.

Z grona "koalicji zemsty" Marek Suski wyłączył jednak Marka Sawickiego. – Nie należał do tych jadowitych, tylko do tych, którzy chcieli budować wspólnotę. To doświadczony polityk, który nie budzi kontrowersji i nie jest taki agresywny jak część polityków opozycji. Marek Sawicki nie był totalnym opozycjonistą – wychwalał poseł PiS.

Kuriozalna teoria Sakiewicza. Mówił o "dwóch" premierach

Orędzie Dudy komentowano na antenie TVP Info także w poniedziałek wieczorem. Gośćmi w studio byli Tomasz Sakiewicz i Jacek Karnowski, redaktorzy naczelni prorządowych mediów, którzy są stałymi komentatorami w telewizji publicznej.

– Kiedy czekaliśmy na decyzję dotyczącą nazwiska premiera, pojawiało się w tym czasie mnóstwo komentarzy i jednym z takich najbardziej przekonujących było to, że najbardziej uczciwą decyzją w stosunku do wyborców byłoby desygnowanie właśnie Mateusza Morawieckiego – stwierdziła Edyta Lewandowska.

Po tych słowach pracowniczki telewizji publicznej Sakiewicz podzielił się z telewidzami zaskakującą teorią.

– Wcale nie jestem pewien, czy dziś prezydent nie wyznaczył dwóch premierów: premiera Mateusza Morawieckiego, by podjął się misji stworzenia rządu i nie zasugerował, że jest pewien kandydat porozumienia, którym może być Marek Sawicki – stwierdził redaktor naczelny "Gazety Polskiej".