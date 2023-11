R atownicy TOPR próbowali dotrzeć do dwóch turystek, które partnerzy zostawili same w górach, bo szły wolniej od nich. Nie było z nimi kontaktu telefonicznego. Nie miały też ani sprzętu zimowego, ani latarek. Kobiety znaleziono o trzeciej w nocy, ale cała akcja trwała do 6:30 rano.





Zostawili swoje partnerki w Tatrach, bo... szły zbyt wolno. Uratował je TOPR

Nina Nowakowska

