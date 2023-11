Dowbor i Koroniewska w świątecznym spocie Tyskiego. Burza w komentarzach

Joanna Koroniewska wraz ze swoim mężem Maciejem Dowborem są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, tworząc oryginalny content. Ich działalność influencerska przyczyniła się do licznych współprac reklamowych. Jednak udział w tym spocie, wywołał wśród internautów spore poruszenie.

Tyskie właśnie ruszył z nową odsłoną kampanii "Jesteśmy na TY". Tym razem szefostwo znanej marki przemysłu piwowarskiego postawiła na współpracę z Bankami Żywności, op czym poinformowano w mediach społecznościowych.

"Przeszliśmy na Ty z Bankami Żywności, co pomoże przekazać 5 mln posiłków dla potrzebujących. Wspierają nas w tym Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Bo święta to wyjątkowy czas, a bycie na TY pomaga... pomagać" – czytamy pod postem.

Jak wspomniałem Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor należą do grona celebrytów aktywnie działających w mediach społecznościowych. Profil aktorki na Instagramie obserwuje ponad 760 tys. internautów, zaś konto prezentera telewizji Polsat prawie 280 tys.

"Czy młody, czy stary. Czy kawaler, czy żonaty... Przy dźwiękach muzyki, czy przy innych dźwiękach. W te święta Tyskie funduje 5 milionów posiłków dla potrzebujących. Wszyscy jesteśmy na TY przy wspólnym stole" – słyszymy z ust znanego małżeństwa.

Choć do tej pory ich zabawny kontent w mediach społecznościowych cieszył się ogromnym powodzeniem, to udział w tej szlachetnej kampanii nie cieszy się uznaniem wśród opinii publicznej. Internauci dali o tym znać w komentarzach pod postami marki Tyskie. Wielu z nich uważa, że reklama kampanii to wyjątkowy brak wyczucia smaku.

"Jesteście obrzydliwi. Łączyć alkohol ze świętami i spłaszczać jego niszczycielskie skutki? Wtf?! Jakiekolwiek reklamy tej trucizny powinny być zakazane. A jeżeli już, to ostatnim powinno być łączenie alkoholu z tego typu świętami. Pewnie wiecie, ile rodzin cierpi, w których króluje alkoholizm, ale oczywiście macie to gdzieś... Jesteście ohydni" – czytamy w jednym z komentarzy.

"Należą się gratulacje i dyplom za brak wyczucia dla agencji, która to wymyśliła. Akcja szczytna, ale sponsor do niej jakoś niedopasowany"; "Posiłki dla potrzebujących? Na przykład tych, którzy przez alkohol wylądowali na bruku? To chyba jakiś żart"; "Serio? Reklamy i kampanie piwa w tym kraju to dno nad dnem. A pomyśleliście o ludziach z chorobą alkoholową?" – grzmią kolejni internauci.

Podobnych komentarzy jest znacznie więcej. Niektórzy wręcz uważają, że robienie tego typu kampanii jest zbędne. "Można było przekazać pieniądze, nie robiąc kampanii. Kampanii promującej markę piwa, alkoholu, od którego w tym kraju umierają ludzie, niszczone są rodziny i psychiki dzieci. Jesteśmy na skraju patologii jeżeli chodzi o uzależnienie od alkoholu. To jest tragikomedia. Hajs jednak musi się zgadzać. Przy stole dziecko będzie najedzone, a że pijany ojciec obok będzie latać z nożem luz rzygać to już nieważne" – podsumowano w kolejnym wpisie.