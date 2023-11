Modlitwa uratowała Brzozowskiego. Gwiazdor TVP ma teraz apel do Polaków

Rafał Brzozowski w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Jak się okazało, z wielu opresji uratowała go modlitwa. Oprócz tego gwiazdor TVP zwrócił się do ludzi z zaskakującym apelem. "Chciałbym wam jeszcze powiedzieć ważną rzecz: odmawiajcie różaniec" – podkreślił.

Modlitwa pomogła Rafałowi Brzozowskiemu. Zaapelował o odmawianie różańca Fot. instagram.com / @rafal_brzozowski_official

W ostatnich latach Rafał Brzozowski stał się jedną z głównych twarzy Telewizji Polskiej. Obecnie prowadzi programy "Jaka to melodia?" oraz "The Voice Senior", regularnie uczestniczy też w organizowanych przez publicznego nadawcę imprezach i koncertach.

W 2021 roku gwiazdor reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji. Jego piosenka "The Ride" nie podbiła jednak Europy. Brzozowski nie wyszedł z półfinału, zajmując w nim 14. miejsce.

Gwiazdor TVP niedawno udzielił szczerego wywiadu. W rozmowie z Bartoszem Boruciakiem zdradził, co pomaga mu radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak się okazało, punktem odniesienia jest modlitwa.

Nie mogę powiedzieć, że jestem święty albo że zachowuję się w sposób idealny, tak jak powinienem. Natomiast wiara to piękny reset. Jest to punkt odniesienia, do którego zawsze w trudnych chwilach można się zwrócić i dzięki któremu można się wyciszyć. Modlitwa daje spokój i poczucie własnej wartości oraz to, że nie jest się samotnym człowiekiem. To czuć absolutnie. Rafał Brzozowski

Jak się okazało, odmawianie modlitwy daje mu bardzo duże poczucie komfortu. Co więcej, Brzozowski zdecydował się zaapelować do ludzi, by odmawiali różaniec. Jak sam podkreślił, to właśnie ta praktyka pomogła mu w wielu życiowych problemach.

"Chciałbym wam jeszcze powiedzieć ważną rzecz: odmawiajcie różaniec. Wiem, co mówię, bo sam miałem dużo problemów w życiu i Nowenna Pompejańska mnie uratowała. Polecam wszystkim. Pamiętajcie, Pan Bóg, Maryja na pierwszym miejscu, a potem reszta się ułoży" – cytuje słowa wokalisty "Super Express".

Plotki o romansie Górniak i Brzozowskiego

Od jakiegoś czasu media huczą na temat romansu Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego. Bez wahania można powiedzieć, że wiara i uduchowienie to cechy, które łączą tych dwojga. Od dawna wiadomo, że artyści darzą się ogromną sympatią. Wspólnie występują na wydarzeniach organizowanych przez TVP, a niedawno obydwoje wzięli udział w nowym show stacji "Rytmy Dwójki".

Jak donoszą media, w kulisach między Górniak i Brzozowskim miała wywiązać się wyjątkowa więź. Wokalistka na te spekulacje odpowiedziała oryginalnie, publikując wspólne zdjęcie z kolegą z branży.

Przypomnijmy, że Górniak od dłuższego czasu jest singielką. Dwa lata temu w jednym z wywiadów zdradziła, że przez osiem miesięcy spotykała się z tajemniczym Andrzejem. Jednak związek ten nie przetrwał próby czasu, a po rozstaniu nie chwaliła się, by ktoś nowy pojawił się na horyzoncie.

Plotki o romansie Górniak z Brzozowskim wracają jak bumerang. Jak donosi "Na żywo", artyści mieli prowadzić długie rozmowy zakulisowe. – Edyta ucieszyła się, że znalazł się tam też Rafał. Ona naprawdę bardzo go lubi. Jest nim wręcz oczarowana. Za kulisami trzymali się razem – zdradził informator magazynu.