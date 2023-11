Duda ujawnia kolejne nazwiska. Chodzi o inaugurację Sejmu i Senatu

W poniedziałek Andrzej Duda poinformował, że to Mateusz Morawiecki pierwszy otrzyma możliwość utworzenia rządu. Przekazał również, że marszałkiem seniorem Sejmu zostanie Marek Sawicki. We wtorek poznaliśmy kolejne szczegóły inauguracji Sejmu i Senatu, które zaplanowano na 13 października.

Duda wskazał kolejne nazwisko na inaugurację Sejmu. Podał kolejne szczegóły. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Informację na ten temat zamieszczono na stronie Kancelarii Prezydenta. "Prezydent RP podpisał postanowienia w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu RP X kadencji i Senatu RP XI kadencji" – dowiadujemy się z tego komunikatu.

Inauguracja Sejmu i Senatu. Duda podał nowe informacje

I tak pierwsze posiedzenie Sejmu Andrzej Duda zwołał na 13 listopada na godz. 12.00, a pierwsze posiedzenie Senatu – na 13 listopada na godz. 16.00.

"Prezydent Andrzej Duda podpisał również postanowienia o wyznaczeniu Marszałków Seniorów Sejmu i Senatu. Na Marszałka Seniora Sejmu RP został wyznaczony poseł Marek Wacław Sawicki, a na Marszałka Seniora Senatu RP – senator Michał Seweryński" – poinformowała jego Kancelaria.

To Morawiecki pierwszy spróbuje stworzyć rząd

W poniedziałek z kolei Andrzej Duda zdecydował, że pierwszy szansę utworzenia nowego rządu otrzyma Mateusz Morawiecki. PiS nie ma jednak większości, czyli 231 mandatów, a jedynie 194.

– Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu – przekazał w poniedziałek Duda.

Marszałkiem seniorem Sejmu zostanie Marek Sawicki. Polityk PSL już odniósł się do tej decyzji. – Mateusz Morawiecki nie ma szans na stworzenie rządu i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie – oświadczył podczas konferencji prasowej.

– To będzie misja spalona. W następnym kroku już Sejm wskaże swojego kandydata na premiera i będzie to z pewnością misja z powodzeniem – kontynuował.

Zaprzeczył jednocześnie spekulacjom o tym, iż jego nominacja na nowo otwiera szansę na poszerzenie koalicji Zjednoczonej Prawicy o PSL. – Jestem starym ludowcem, który respektuje porządek prawny w PSL, a tam między kongresami najwyższym organem jest Rada Naczelna i jednogłośna uchwała zobowiązuje nas wszystkich. Tu już nie ma żadnej dyskusji – zawyrokował.

Obecna opozycja jest gotowa, aby przejąć władzę

PiS, jako że nie dysponuje większością, to misja tworzenia rządu wróci zapewne do obecnej opozycji. – Mam nadzieję, że prezydent to usłyszy. Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie – mówił w końcu na chwilę przed orędziem Dudy lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Tusk przekazał przy tym, że partie koalicji "będą gotowe do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości, jeszcze przed piątkiem". – 11 milionów Polek i Polaków postanowiło, że zmienią Polskę na lepsze, bo znowu uwierzyli w te najbardziej podstawowe wartości i słowa – padło również w jego przemówieniu we Wrocławiu.