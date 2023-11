Sawicki ujawnia nazwisko nowego marszałka Sejmu. "To przesądzone"

Dorota Kuźnik

S zymon Hołownia będzie nowym marszałkiem Sejmu – twierdzi Marek Sawicki z PSL. Jak powiedział, co do tego nie ma wątpliwości. – To przesądzone – powiedział, potwierdzając tym wcześniejsze doniesienia, które zresztą komentował sam lider Polski 2050. Odniósł się także do funkcji marszałka rotacyjnego.